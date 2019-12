Darum stellt eine junge Dasingerin ihr Leben in den Dienst Gottes

Plus Sabrina Treffler und Marcus Grabisch sind zwei normale junge Leute. Ihr Alltag sieht aber gar nicht „normal“ aus – denn sie widmen ihr Leben der Kirche.

Schwester Mirjam ist 24 Jahre alt und wohnt seit Oktober 2018 im Crescentiakloster in Kaufbeuren. Mit bürgerlichem Namen heißt die junge Frau aus Wessiszell Sabrina Treffler. Mirjam ist Novizin, Ordensschwester in Ausbildung.

Sabrina Treffler aus Wessiszell machte Ausbildung zur Zahnarzthelferin

Für sie deutete nach dem Schulabschluss nichts auf ein Leben in einem Orden hin. „Ich habe eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin gemacht“, erklärt sie. „Ich würde diesen Job wahrscheinlich immer noch machen, wäre ich nicht im Kloster.“ Gleichzeitig hat sie schon seit der Erstkommunion ministriert. „Ich war mit Leib und Seele Ministrantin“, berichtet sie weiter. Dort übernahm sie auch als Gruppenleiterin Verantwortung, organisierte Zeltlager und ähnliches. Von der Gemeindereferentin, die die Ministranten betreute, bekam sie dann einmal einen Flyer des Bistums, der das Thema Berufung behandelte. „Das war einer der Aspekte, der alles ins Rollen brachte“, erinnert sie sich. Aber auch die Ministrantenwallfahrt nach Rom im Jahr 2014 habe sie sehr geprägt: „Da merkte ich, dass ich weiter in der Kirche tätig sein will.“

Infos zur Berufung in der Kirche 1 / 2 Zurück Vorwärts Begriff Die Kirche versteht unter Berufung das Leben, das Gott für jeden einzelnen Menschen vorgesehen hat. Damit sind nicht nur geistliche Berufungen, also das Leben in einem Orden oder als Diözesanpriester, gemeint.

Zwei Jahre später besuchte Treffler gemeinsam mit einer Gruppe junger Frauen zum ersten Mal das Crescentiakloster in Kaufbeuren, wo ein Gespräch mit zwei Schwestern stattfand. Das ist Schwester Mirjam besonders in Erinnerung geblieben: „Es ging mir nicht mehr aus dem Kopf, es kam einfach immer wieder. Nach einem Jahr wusste ich dann: Ich muss da wieder hin.“ Es folgten mehrere Besuche in Form eines „Klosters auf Zeit“, oft über das Wochenende. Den ersten Schritt in das Ordensleben hinein machte die 24-Jährige durch das Postulat. In dieser Zeit lebt man noch in zivil einen Teil des Klosterrhythmus mit, hat sich aber noch nicht an die Gemeinschaft gebunden. Im Mai dieses Jahres wurde Schwester Mirjam dann feierlich in das Noviziat des Klosters aufgenommen. Nach außen hin ist das dadurch erkennbar, dass sie nun das Ordenskleid, den Habit, trägt.

Treffler will Kirche, die auf Lebenswelten junger Menschen eingeht

Neben dem Unterricht wechselt die Novizin alle sechs bis acht Wochen den Arbeitsbereich innerhalb des Klosters. Sie erzählt: „Ich war in der Küche, im Kräutergarten, auf der Krankenstation, im Klosterladen, in der Sakristei. Da ist man als Praktikantin dabei und kann so auch neue Talente entdecken.“ Sie weiß zwar noch nicht, wo sie einmal eingesetzt wird, aber sie bleibt definitiv in dem Kloster. Ein Wechseln der Einsatzstellen ist in ihrem Orden nicht üblich. „Darüber bin ich aber auch ganz froh“, sagt sie.

Auf die Frage, wie man mehr junge Menschen dazu bewegen kann, in einen geistlichen Beruf einzutreten, antwortet Treffler: „Ich finde es wichtig, dass man die jungen Menschen ernst nimmt, auf ihre Lebenswelten eingeht. So hat das auch der Pfarrer in meiner Jugend gemacht.“

Über ein Spätberufenen-Seminar zum Frater

Auch der 31-jährige Frater Marcus Grabisch widmet sein Leben der Kirche. Er ist in der Nähe von Rostock aufgewachsen. Viele Katholiken gibt es in seiner Heimat nicht. Trotzdem hatte er schon immer eine sehr enge Beziehung zur Kirche. „Durch meine engagierten Eltern und Großeltern bin ich da hineingewachsen, war in der Jugendarbeit und im Pfarrgemeinderat aktiv“, erzählt er. Gleichzeitig habe ihn der Beruf des Priesters schon immer fasziniert, auch weil er sich mit dem örtlichen Pfarrer gut verstanden habe. „Der Berufswunsch hatte sich allerdings erst einmal erledigt, da ich kein Abitur hatte, also ein Theologiestudium nicht möglich war“, sagt Grabisch. Daher machte er erst einmal eine Berufsausbildung.

Auch von Freundinnen erzählt Frater Marcus, diese Beziehungen seien aber nicht sehr erfüllend gewesen. Daher führte der Weg über ein Spätberufenen-Seminar, in dem er das Abitur nachholte, wieder zurück zu seinem ursprünglichen Berufswunsch: Er wurde Priesteramtskandidat im Erzbistum Hamburg. Im Priesterseminar stellte er jedoch fest: „Ich war bis dahin immer in Gemeinschaft und bereitete mich eigentlich darauf vor, ein Leben alleine zu führen.“

Marcus Grabisch verbrachte ein Jahr in Friedberger Pfarrei Sankt Jakob

Grabisch merkte, dass das nicht die richtige Lebensform für ihn war. Noch während des Seminars nutzte er ein Auslandsjahr in Wien, um die Gemeinschaft der Pallottiner näher kennenzulernen. Nach mehreren Besuchen des Provinzialats in Friedberg entschloss sich Frater Marcus, sein Studium an der Hochschule der Pallottiner in Vallendar fortzusetzen. „Mein letztes Studienjahr war also mein erstes Noviziatsjahr“, erklärt er. Daran schloss sich ein praktisches Jahr in der Friedberger Pfarrei Sankt Jakob an, wo er die Gemeindearbeit aus einer anderen Perspektive kennenlernte. Im Anschluss führte ihn sein Weg nach Washington. „Dort geht es um das sogenannte Online-Apostolat, also darum, wie wir online unseren Glauben verkünden können“, berichtet er. Aktuell lebt er wieder in Vallendar, wo er an der Jugendbildungsstätte arbeitet.