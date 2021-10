Dasing

vor 17 Min.

Laimering soll ein Bürgerhaus mit Kindertagesstätte bekommen

Plus Ein großer Wunsch der Bürgerschaft und der Vereine in Laimering soll in Erfüllung gehen: Das Dorf bekommt ein Bürgerhaus und eine Kindertagesstätte.

Von Andreas Alt

Nachdem der Landgasthof Asum in Laimering geschlossen hat, steht das Dorf ohne Gastronomie und ohne Treffpunkt für seine Vereine da. Das soll sich ändern, wie der Dasinger Bürgermeister Andreas Wiesner in der Sitzung des Bauauschusses bekannt gab.

