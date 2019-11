16:20 Uhr

Dasings Aktive Bürger treten mit einer jungen Frau an

Mareike Hartung soll Bürgermeisterin von Dasing werden. Hier stellt sie sich vor.

Die 29 Jahre junge Mareike Hartung ist Bürgermeisterkandidaten der Aktiven Bürger in Dasing. Die Nominierungsversammlung findet am Dienstag, 19. November, um 19 Uhr beim Bäckerwirt in Dasing statt. Dabei wird auch die Bewerberliste für den Gemeinderat aufgestellt, kündigte 2. Bürgermeisterin Anne Glas im Gespräch mit unserer Zeitung an.

Für die 20 Sitze im Gremium können die Aktiven Bürger mindestens 15 Kandidaten bieten. Von den amtierenden Mitgliedern haben Ulrich Gail und Anna Glas bereits eine erneute Kandidatur angekündigt, bei Ingrid Kormann steht die Entscheidung noch aus.

Durch die Liebe kam sie nach Dasing

Mareike Hartung stammt ursprünglich aus Rheinland-Pfalz und hat Geografie mit Schwerpunkt Verkehrsplanung studiert. Nach einer Station als städtische Mobilitätsmanagerin in Landshut kam sie vor zwei Jahren der Liebe wegen nach Dasing und arbeitet nun beim Landratsamt Augsburg, ebenfalls als Mobilitätsmanagerin.

Anstoß für ihr politisches Engagement gab das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK), das derzeit in Dasing anläuft. Denn mit dem Thema Stadt- und Raumplanung hat sich Hartung auch in ihrer Bachelor-Arbeit beschäftigt.

In Dasing fehlt eine Ortsmitte

Ihre politische Agenda will Mareike Hartung erst bei der Nominierung am nächsten Dienstag im Detail vorstellen. So viel verrät sie aber schon jetzt: Als Neubürgerin ist ihr das Fehlen einer Dorfmitte als Treffpunkt in Dasing gleich aufgefallen, und auch für die bessere Integration von Zugezogenen hat sie Vorschläge parat. Weil sie sich beruflich mit Fragen der Mobilität beschäftigt, sieht sie hier ebenfalls Handlungsbedarf, vor allem mit Blick auf die Ortsteile.

Durch ihren Freund ist Mareike Hartung in Dasing heimisch geworden und hat neue Freunde gefunden. Sie mag bayerische Traditionen, fährt in ihrer Freizeit viel mit dem Rad, liebt Tanzen, Kochen und Backen. (gth)

