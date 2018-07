vor 51 Min.

Deckel drauf für den guten Zweck

Die Meringer Realschüler sind Pioniere bei der Aktion „Deckel drauf“ des Rotary Clubs Friedberg. Und so freut sich Rainer Lipczinsky, Präsident des Rotary Clubs Friedberg, diesmal ausnahmsweise auch über die prall gefüllten Müllsäcke. In diesen befinden sich über 14800 farbige Kunststoffdeckel von Getränkeflaschen. Und die Erlöse aus dem Deckelverkauf dem Rotary-Projekt „End Polio Now“ zu.

Die Idee hinter dem Deckelprojekt ist einfach: Es werden Kunststoffdeckel gesammelt und wiederverwertet. Mit dem anschließenden Verkaufserlös werden gemeinnützige Projekte unterstützt. So unterstützt Rotary das Programm „End Polio Now“ mit dem weltweiten Vorhaben „Das kein Kind mehr an Kinderlähmung erkranken soll“ oder, anders ausgedrückt, die weltweite Ausrottung von Polio.

„Fünfhundert Deckel entsprechen dem Gewicht von etwa einem Kilogramm Kunststoff, und der Erlös daraus reicht für eine Polio-Impfung“, rechnet der Rotary Club Präsident vor.

Bis jetzt hat der Rotary Club in Deutschland schon über 172 Millionen Deckel gesammelt, was etwa 342000 Impfungen entspricht. „Und da auch noch die Stiftung von Bill und Melinda Gates sich an unserer Aktion beteiligt und die Erlöse verdreifacht, wurden bislang über eine Million Schluckimpfungen ausgegeben“, schildert Lipczinsky. Für die Meringer Realschüler war schnell klar: „Wir machen bei dieser Aktion mit.“ Die beiden Verbindungslehrer Katharina Motzke und Benjamin Bloech und die Religionslehrerin Claudia Freudlinger unterstützten die Schülermitverwaltung (SMV) und vermittelten die Kontakte zu Rotary in Friedberg. „Das ganze Frühjahr über waren Sammelbehälter aufgestellt in den Klassen, und es kam einiges zusammen“, freuen sich die Lehrer und die Schüler.

Als Dank für das Engagement überreichte Rainer Lipczinky an die Schüler 100 Euro für die SMV und einen Wimpel des Friedberger Rotary Clubs. (sev)

