Der Osteingang der Dasinger Schule wird umgebaut

Plus Straßenbauarbeiten, die Schule und das Gebäude der Feuerwehr - der Dasinger Bauausschuss hat über viele Baumaßnahmen entschieden. Ein Überblick.

Von Marlene Volkmann

Der östliche Eingang der Dasinger Schule soll umgebaut werden und so optisch zum Schulhof passen, hat der Bauausschuss beraten. Man sei hier im Moment mit den Betonplatten auf dem Stand der Baumaßnahmen aus 1996/1997. Hier war ein wichtiger Punkt, dass die Mülltonnnen an der Schule derzeit noch nicht eingezäunt sind.

Dies sei aber gesetzlich vorgeschrieben. Diese Vorgabe werde mit der Umgestaltung dann erfüllt, erklärte Bürgermeister Andreas Wiesner. Hier gab es den Einwurf, dass die Ecke mit den Fahrradständern dunkel sei und ob man das ändern könnte. Auch war die Frage, ob mit den Umbaumaßnahmen nicht Fahrradstellplätze verloren gingen. Wiesner meinte, dass so viele Kinder wohl nicht mit dem Rad kämen, die Idee mit der Beleuchtung wurde aufgenommen. Die Kosten wurden auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Nun soll das Bauamt den Auftrag ausschreiben.

An der Dorfstraße in Rieden beginnen bald die Bauarbeiten

Straßenbau: Die Baumaßnahmen in Rieden an der Dorfstraße und am Westerhof wurden an eine Firma aus Altomünster vergeben. Das Angebot beläuft sich auf etwa 840.271 Euro. Baubeginn ist laut Plan der 15. März. Für die Leerrohrverlegung wurde der Auftrag für etwa 62.881 Euro angenommen. Durch die Rohre können später einmal Glasfaser-Kabel gelegt werden. Es wurde außerdem über Asphaltierarbeiten, Arbeiten an der Wasserversorgung und kleinere Straßensanierungen beraten. Diese fänden turnusmäßig alle zwei oder drei Jahre statt, erklärte Wiesner. Außerdem wurde beschlossen, eine Straßenlaterne gegen eine LED-Lampe für etwa 2900 Euro zu ersetzen. Der Bürgermeister beschrieb, man tausche die alten Laternen gemeinsam mit der verantwortlichen Firma immer dann, wenn eine kaputt sei.

Feuerwehrhaus: Hier wurden die Mehrkosten von etwa 21.000 Euro bei den Außenanlagen genehmigt. Diese seien durch einen Fehler in der Massenermittlung entstanden.

