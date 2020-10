vor 49 Min.

Der Schulweg soll in Dasing sicherer werden

An der Unterzeller Straße in Dasing gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung, doch nicht jeder hält sich daran. Deshalb begleiten Eltern ihre Kinder vermehrt zur Schule.

Plus Viele Dasinger Eltern begleiten ihre Kinder zu Schule und Kindergarten, weil sie eine stark befahrene Straße überqueren müssen. Schülerlotsen sollen nun helfen.

Von Michael Postl

Heute musste die Frau früher aufstehen, obwohl sie nicht arbeitet. Sie lächelt etwas gequält, es wirkt fast resigniert. Zweimal pro Woche bringe sie ihre Tochter zum Kindergarten in Dasing, an den restlichen Tagen muss sie arbeiten. „Der Schulweg ist unglaublich gefährlich, ich hätte Bauchschmerzen, meine Tochter allein zur Schule gehen zu lassen“, erklärt die Mutter. In der Regel geht ihre Tochter dann zumindest mit anderen Kindern mit, ab und zu ist auch ein Erwachsener dabei.

Ein Konzept, das viele Eltern übernommen haben. „Wir sprechen uns per WhatsApp ab“, erklärt ein Mann, dessen Tochter an seinem Arm hängt. Er begleite gerne, denn „die Autofahrer an der Aichacher und Friedberger Straße sind unberechenbar.“ Es habe bereits mehrere Versuche gegeben, dem Problem Herr zu werden, doch gefruchtet habe kaum etwas.

Die Gemeinde Dasing ist auf Schülerlotsen angewiesen

Verkehrsinsel, Geschwindigkeitsbeschränkung, Ampel – nur letztere zeige wirklich Wirkung. Auf Höhe der Unterzeller Straße steht sie, doch selbst bei Rot führen einige Lkw noch drüber, erzählt der Vater. Die Baustelle an der Ecke Friedberger Straße/Taitinger Straße habe die schwierige Verkehrslage zusätzlich verkompliziert.

„Die Straße wird enger und unübersichtlicher“, erklärt der Vater, während er mit seiner Tochter an der Hand an der Ampel wartet. Er geht die zwei Kilometer fast jeden Tag, seit Jahren wartet er nun schon auf Hilfe aus der Gemeinde. Diese sei jedoch ihrerseits auf Unterstützung angewiesen, sagt Dasings Bürgermeister Andreas Wiesner.

Er ist sich der Gefahren bewusst, die Kindern auf dem Weg zur Schule drohen. „Aber wir brauchen auch Personal, das sich darum kümmert.“

Mit Personal meint Wiesner konkret Schülerlotsen. Bereits vor einigen Jahren unter Ex-Bürgermeister Erich Nagl waren diese ein Thema, damals meldeten sich jedoch zu wenig Freiwillige. „Wir benötigen acht bis zehn Schülerlotsen“, rechnet Wiesner vor. Nun gilt es, einen neuen Versuch zu starten.

Für den Leiter der Dasinger Schule ist das Problem weniger dringlich

Schulleiter Gerhard Schmid sieht das Problem auch, hält es jedoch für weniger dringlich. „Natürlich wollen wir einen sicheren Schulweg für alle Kinder“, sagt Schmid, Sicherheit sei das oberste Gebot. Dennoch gibt der Schulleiter zu bedenken, dass die Kinder aus allen Richtungen zur Schule kommen und jene südlich der Friedberger Straße nicht besonders zahlreich seien. „Ein Schülerlotse ist dann schnell mal ein paar Minuten beschäftigungslos“, sagt Schmid.

Ein ähnliches Argument führte die Polizei an, die von der Errichtung einer Verkehrsinsel absah, weil ein provisorischer Straßenübergang zu wenig frequentiert wurde. Schon damals kam Kritik von den Bewohnern südlich der Aichacher/Friedberger und der Wessiszeller Straße, denn für sie und insbesondere ihre Kinder sei eine Verkehrsinsel unabdingbar. Eine diesbezügliche Anfrage Wiesners liegt noch immer beim Landratsamt Aichach-Friedberg. Eine Prognose kann Wiesner nicht abgeben.

Freiwillige Schülerlotsen sind in Dasing rar

Der Verkehr rund um die Schule ist für Direktor Schmid ein Thema – und das schon seit Langem. Als ihm vor drei Jahren der Andrang von „Eltern-Taxis“ an der Schule zu groß wurde, stellte er sich eigenständig an die Straße und verteilte im Rahmen der Aktion „Sicher ankommen“ Zettel an die Eltern.

„Seitdem hat sich die Situation vor der Schule entspannt“, sagt Schmid. Die Problematik an der Aichacher/Friedberger Straße ist dagegen vorerst kein vorrangiges Thema, auch nicht im Elternbeirat. „Wenn sich Freiwillige finden, dann gerne“, sagt Schmid. Bürgermeister Wiesner stimmt dem zu, acht Schülerlotsen könne er jedoch auch nicht aus dem Hut zaubern.

Den Eltern helfen diese Aussagen wenig, sie werden weiterhin mit ihren Kindern zur Schule laufen. „Es ist und bleibt ein gefährliches Pflaster", sagt einer der Väter, die ihre Kinder zur Schule begleiten. "Schülerlotsen würden helfen, oder zumindest eine weitere Ampel."

