Die „Jakobsfalken“ sind flügge

Nach einem Ausflug in die Ludwigstraße wurde der Ausreißer wieder auf den Nistkasten gesetzt. Dort nahmen ihn die Geschwister in ihrer Mitte auf.

Ein junger Falke besuchte ein Geschäft in der Friedberger Ludwigstraße. Wie ging das Abenteuer aus?

Tierabenteuer mitten in der Friedberger Innenstadt: Vor Jahren montierte der damalige Mesner Hannes Schreier auf dem Turm der Jakobskirche zwei Nisthilfen für Turmfalken. Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) entfernte später einen Kasten, weil er gelegentlich von Tauben genutzt wurde.

Den verbliebenen Kasten betreuen Mitarbeiter des LBV. „Zwischen der Kirchenverwaltung und den Turmfalken besteht ein Abkommen“, wie Gerhard Mayer vom LBV augenzwinkernd feststellt. „Die Falken wohnen am Turm und sorgen dafür, dass verwilderte Stadttauben von der Kirche St. Jakob ferngehalten werden.“ Im Stadtgebiet lebt eine Hundertschaft Tauben, die in der Altstadt wegen ihrer Hinterlassenschaften seit Jahren ein Ärgernis darstellen.

Jungen Störchen in Aichach-Friedberg geht es nicht gut

Die Brutsaison 2019 ist voll im Gange. Während junge Störche im Landkreis Aichach-Friedberg wegen der kalten und nassen Witterung reihenweise wegsterben, kann der Nachwuchs der Gebäudebrüter geschützt aufwachsen. 2019 scheint auch ein gutes Mäusejahr zu sein, weil auf St. Jakob gleich fünf junge Falken ausfliegen konnten. Unter „Ausfliegen“ verstehen die jungen Vögel, dass sie eine Runde um den Turm fliegen und wieder landen können. Dort warten die „Herrschaften“ dann auf frische Mäuse der Eltern.

Ein junger Falke sorgte nun für Aufregung. Er verflog sich bei seinem Jungfernflug und landete vor der Haustür von Elektro Löw. Das aber war sein Glück. Der verschreckte Jungvogel ließ sich willig in einen großen Karton stecken. Die Friedberger Tierärztin Dr. Sandra Langer untersuchte das Tier auf Verletzungen und gab dann ihr Okay für ein weiteres Leben in Freiheit. Der junge Falke durfte „nach Hause“ zur Firma Löw.

Dank der Kirchenverwaltung und eines LBV-Mitarbeiters konnte der Ausreißer wieder auf den Turm gebracht werden. Dort saßen vier weitere Geschwister auf den Simsen des Turmes. Auf den Kasten gesetzt, schrie der junge Falke so erbärmlich, dass alle Jungen sogleich zu ihm flogen und ihn an der Nisthilfe in ihre Mitte nahmen.

Nun ist die Turmfalken-Familie in Friedberg wieder komplett

Nun ist die Familie der Turmfalken von St. Jakob wieder komplett. Die Jungen warten auf Mäuse der Elternvögel. Nahrung suchen und fangen müssen die jungen Falken erst noch lernen. Allerdings dürfen sie sich nicht in der Umgebung von Herrgottsruh erwischen lassen. Dort beginnt der Hoheitsbereich der „Pallottiner-Falken“. . . (FA)

