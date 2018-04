10.04.2018

Die Meringer CSU sucht den Dialog

Der Ortsverband bleibt mit 154 Mitgliedern auch 2018 der größte im Landkreis. Treue Mitglieder werden ausgezeichnet und es gibt ein Kompliment vom Kreisverband

Bei der Jahreshauptversammlung der Meringer CSU blickte Ortsvorsitzender Florian Mayer auf zahlreiche Veranstaltungen im letzten Jahr zurück. Neben den traditionellen wie dem politischen Aschermittwoch oder dem Sommerfest sowie den kommunalpolitischen Themenabenden, die immer für alle Bürger öffentlich sind, stehe der Dialog vor allem auch beim Neujahrsempfang im Vordergrund. Hier lädt der CSU-Ortsverband seit 18 Jahren alle Vereine ein, um das persönliche Gespräch zu suchen.

Zusammen mit dem Verein Internationale Kultur Mering suche die CSU nach Möglichkeiten der Völkerverständigung. Unter dem Namen „Kultur der Begegnung“ fanden bereits zwei Themenabende statt. Im vergangenen Jahr haben sich die beiden Organisationen gemeinsam dem Thema „Syrien“ gewidmet.

Das ganze Papst-Johannes-Haus war dabei voll und die Veranstalter von dem Andrang positiv überrascht, als Mohammed Balsha über seine Flucht aus Syrien, zu seinen Beweggründen und auch von seiner Heimat berichtete. Florian Mayer war es dabei ein besonderes Anliegen, die Möglichkeit zu schaffen, mehr über andere Länder aus dem Blickwinkel eines „Einheimischen“ zu erfahren.

Aber auch der Austausch mit den benachbarten CSU-Ortsverbänden wurde 2017 intensiviert. Dabei besprachen sich die CSUler zur geplanten Rieder Ortsumfahrung und brachten einen Vorschlag betreffend einer gemeinsamen Wertstoffsammelstelle der Gemeinden Ried, Kissing und Mering ein.

Außerdem freute sich der CSU-Chef auch über den Wechsel an der Spitze Bayerns von Horst Seehofer hin zu Markus Söder, der 2016 die Festrede beim 70. Jubiläum des Ortsverbandes hielt. Damals prognostizierte Mayer, dass man hier den künftigen Ministerpräsidenten sprechen höre. Besonderes Lob gab es zudem für die Arbeitsgemeinschaften, die neben den regelmäßigen CSU-Terminen noch ein deutlich breiteres Angebot schaffen. Ganz besondere Bedeutung komme neben der Frauen, der Jungen und der Senioren Union vor allem dem Meringer Kinderferienprogramm zu. Die erfolgreiche Arbeit des Ortsverbandes untermauerte im Anschluss daran auch der Bericht der Kassiererin und der Kassenprüfer. Auf der Tagesordnung standen auch die Wahl von Delegierten für die besondere Kreisvertreterversammlung zur Europawahl sowie eine Befragung zur Kommunalwahl 2020. Hier sei es der CSU sehr wichtig, wieder geeignete Kandidaten für ihre Marktgemeinderatsliste zu finden.

Im Rahmen seines Grußwortes sprach der stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende Matthias Stegmeir ein großes Kompliment an die Meringer CSU aus. Mit den vielen Veranstaltungen sei der Ortsverband im Landkreis einzigartig, was sich auch an den Mitgliederzahlen widerspiegele. Mit 154 Mitgliedern liegen die Meringer deutlich vor den Friedbergern. Stegmeir sprach ferner über aktuelle Themen der Kreispolitik sowie die anstehenden Landtagswahlen und blickte auch auf die Regierungsbildung in Berlin zurück.

Im Anschluss an die Berichte ehrten Mayer und Stegmeir langjährige Mitglieder für ihre Treue. Gemäß der neuen Ehrenordnung der CSU wurden ausgezeichnet: Leonhard Vötter (20 Jahre), Gudrun Kafurke, Gottfried Faber und Leonhard Erhard (jeweils 30 Jahre) sowie Martin Habersetzer und Winfried Mayer (jeweils 45 Jahre).