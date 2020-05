vor 35 Min.

Diebstahl in Mering: Unbekannter stiehlt eine Sprechanlage

In einem Rohbau in Mering hat ein Unbekannter eine Sprechanlage gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild)

Ein Unbekannter hat Teile einer Türsprechanlage gestohlen. Diese war nach Angaben der Friedberger Polizei neu in einem Rohbau in der Bürgermeister-Sedlmeir-Straße in Mering eingebaut worden. Dabei verursachte der Täter einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro an.

Diebstahl in Mering: Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise auf den Dieb nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

