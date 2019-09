vor 40 Min.

Ein Kraftakt, der in Kissing nachklingt

Vor zehn Jahren erarbeitete sich die Sankt-Bernhards-Kirche mit Spendenaktionen ihre neue Orgel. Auch das Geburtstagskonzert dient einem guten Zweck.

Von Heike John

Zum Orgeljubiläum ein Orgelkonzert, was liegt näher? Vor zehn Jahren erhielt die Kissinger Pfarrkirche St. Bernhard ihre große Orgel, die gebraucht immer noch 150000 Euro kostete. Pfarrer Alfredo Quintero freut sich aus diesem Anlass zusammen mit seinem Pfarreiteam, nun auch zu einem ganz besonderen Konzert einladen zu können. Am Ernte-Dank-Sonntag, 6. Oktober, um 16 Uhr sind Tobias Reinsch an der Orgel und Johannes Steber an der Trompete mit ausgesuchten Werken von Vivaldi, Bach und Mendelssohn zu hören.

„Hiermit haben wir für unser Jubiläum zwei hochkarätige Musiker auf der Empore“, freut sich Pfarrer Quintero. Tobias Reinsch ist seit Februar Organist in Kissing und fühlt sich in seiner Rolle pudelwohl, wie er sagt. Er habe einen guten Draht zu den Menschen, so bestätigen ihm die Gemeindemitglieder. Den Kinderchor habe er neu belebt, der Kirchenchor weitergeführt und neue Sänger gewonnen und zu Pfingsten setzte er die Idee eines temporären Projektchors um.

Kissinger Orgel erklingt zum Jubiläum gemeinsam mit einer Trompete

Nun ist es für ihn eine musikalische Herausforderung, zusammen mit dem Trompeter Johannes Steber ein etwa einstündiges Konzert zu spielen. Der 33-jährige Mindelheimer studierte Musik und Theologie und verband beides in der Komposition einer modernen „Ulrichsmesse“. Dazu ermutigt hat ihn der ehemalige Augsburger Bischofs Konrad Zdarsa, dessen Sekretär er fünf Jahre lang war. Inzwischen ist er in der Geschäftsführung der Domsingknaben. Mit dem Adonai-Kreuzweg gastierte er bereits vor zwei Jahren einmal in Kissing. In Mering wird er zu Weihnachten wie schon vor zwei Jahren beim Weihnachtsoratorium in St. Michael unter der Leitung von Alexander Möck mit dabei sein.

„Wir finden gut zusammen. Jeder hat einen gleichwertigen Part“, verkündeten die beiden Musiker bei der Probe. Johannes Steber spielt nach eigener Auskunft „Highlights“ aus seinem persönlichen Repertoire. Dazu gehört auch die viersätzige Sonate von Telemann in der Bearbeitung für Trompete. Für die ausgewählten Werke von Bach nimmt Steber die Piccolotrompete zur Hand, die ja auch Bachtrompete genannt wird. Für den Mendelssohn wechselt er dann zur normalen Trompete. „Und wir spielen einen sehr schönen Vivaldi, den man selten hört“, ergänzt Tobias Reinsch. Moderiert wird das Orgelkonzert von Gisela Schindler und das Publikum kann sich noch einmal davon überzeugen, wie gut die Orgel vor zehn Jahren ausgewählt wurde.

Kissings Orgel ist eine der größten im Landkreis

Sie stammt aus der damals stillgelegten St. Josef-Kirche in Augsburg-Oberhausen. Die Übernahme funktionierte deshalb so gut, weil die architektonischen Gegebenheiten der beiden Kirchen sehr ähnlich waren.

Und so kam die vor rund 60 Jahren für die Neusiedler in Kissing erbaute Kirche zu einer der größten Orgeln im gesamten Landkreis. Im Juli 2008 wurde das gebraucht gekaufte Instrument nach Kissing gebracht und von Orgelbaumeister Andreas Offner auf der Empore eingebaut. Davor gab es nur eine gemietete elektronische Leih-Orgel. Erklingen konnten die Pfeifen dann allerdings erst im darauffolgenden Jahr, denn es fehlte ein Spieltisch, das Steuerelement der Orgel mit seinen Manualen, Tasten und Registerwippen. Als das Instrument dann im Oktober 2009 endgültig seinen Platz in St. Bernhard fand, waren 150000 Euro und rund 2000 Arbeitsstunden ins Projekt geflossen. „Unsere damalige Einweihung fand genau zehn Jahre vor unserer diesjährigen Jubiläumsfeier am 6. Oktober 2009 statt“, erinnert sich Angelika Demmelmair.

Zur Finanzierung erfand Kissing den Orgelwein

Als Pfarrsekretärin ist sie schon über 15 Jahre in ihrem Amt. Abgesehen von einem Zuschuss der Gemeinde Kissing über 15000 Euro mussten die Anschaffungskosten für das Kircheninstrument von der Pfarrgemeinde selbst gestemmt werden. Es wurden Spenden gesammelt und Pfeifenpatenschaften übernommen und auch die Erlöse der Pfarrfeste flossen in den Topf für die Finanzierung der Orgel. Die den Pfarreimitgliedern bestens mundende Tradition des Orgelweins wird weiterhin fortgeführt.

Im Anschluss an das Orgelkonzert, etwa ab 17 Uhr, lädt der Pfarrgemeinderat zum Weinfest ins Dr. Josef-Zimmermann-Haus. Geboten werden neben exzellenten Weinen und deftigen Brotzeiten auch Musik und Gesang. Für die musikalischen Unterhaltung sorgen der Alleinunterhalter Karlheinz Kralik sowie der MGV Liederkran Kissing. Das Plakat, mit dem die Pfarrei zum Orgelkonzert einlädt, ziert ein Aquarell der Orgel von St. Bernhard, das der verstorbene Kissinger Künstlers Egon Langhans malte, Der Erlös des Orgelkonzerts kommt einer neuen Kirchenheizung in St. Bernhard zugute.

Kartenvorverkauf im Pfarramt Kissing, St. Bernhards-Platz 2, Telefon 08233/79490 und in den Sakristeien St. Bernhard und St. Stephan.

Lesen Sie auch das Porträt über den Kissinger Organisten: Ein Vollblutmusiker an der Orgel

Themen folgen