Ein Meringer ist auf den Pilz gekommen

Seit vielen Jahren ist Winfried Brandmaier aus Mering ehrenamtlicher Pilzberater. Er hilft Sammlern zu erkennen, welche Arten essbar und welche giftig sind. Er hat die besten Tipps und kennt die häufigsten Irrtümer.

Von Maria Heinrich

Im Hartwald zwischen Meringerzell und Baierberg riecht es an diesem Nachmittag nach einem typischen Herbsttag. Nach dem ersten herabgefallenen Laub und nach feuchtem Moos. Die Sonne scheint spärlich durch die Baumkronen, an manchen Stellen wachsen die Stämme so dicht, dass es das Licht nicht bis auf den Waldboden schafft. Genau dort steht Winfried Brandmaier und sucht konzentriert den Boden ab. „Hier müsste ich eigentlich Glück haben. Denn Pilze wachsen besonders gut dort, wo es schattig und der Boden feucht ist.“

Winfried Brandmaier, schulterlange dunkle Haare, Schnauzbart, graue Jacke und strahlend blaues Hemd, weiß genau, wo er nach Pilzen suchen muss. Denn der 60-Jährige aus Mering ist ausgebildeter Pilzberater. Das bedeutet, dass er als Fachmann ehrenamtlich Sammlern bei der Bestimmung ihrer Pilze zur Seite steht und ihnen erklärt, welche Arten sie essen können und welche giftig sind. Er sagt: „Bei uns in der Region wachsen ungefähr 2000 bis 3000 Arten, die man mit bloßem Auge sehen kann. Mehrere hundert davon sind essbar, der Rest ist ungenießbar bis giftig.“

In der Pilzsaison – sie beginnt im August und dauert etwa so lange, bis die ersten Fröste kommen – durchstreift Brandmaier oft den Hartwald. Gerade steht er an einer besonders schattigen Stelle in einem reinen Fichtenwald. „Hier muss man suchen, wenn man Maronenröhrlinge finden will. Sie sind die bekanntesten und beliebtesten essbaren Pilze bei uns.“ Brandmaier selbst hat auch so seine Lieblingsarten. Zum Beispiel Morcheln im Frühjahr, am liebsten mit Sahnesoße zubereitet. Oder den Samtfußrübling. „Das ist ein ganz toller Pilz, den man unter Eis und Schnee finden kann.“

Dort, wo der Fliegenpilz steht, gibt es oft auch Steinpilze

Je länger man sich mit Winfried Brandmaier unterhält, desto mehr bekommt man den Eindruck: Dieser Mann weiß wirklich alles über Pilze. Er kennt die leckersten Arten und die besten Stellen im Hartwald. In anderen Wäldern verläuft sich der Fachmann aber auch ab und zu. „Man rennt hinter den Pilzen her und schaut nur auf den Boden – und schon weiß man nicht mehr, wo man ist. Dabei sollte man auch immer darauf achten, wie man sich im Wald verhält. „Man sollte auf Wildtiere Rücksicht nehmen und muss nicht immer durchs Unterholz streifen. Oft findet man auch schon am Wegrand tolle Pilze.“ Und er weiß, welche Pilzarten man oft zusammen findet. „Dort, wo der Fliegenpilz steht, hat man auch oft Glück, Steinpilze zu finden.“ Eines ist Brandmaier dabei besonders wichtig: „Natürlich gibt es auch Pilze, da lege ich nicht meine Hand ins Feuer. Es gibt ja immerhin ein paar tausend Arten, die kann man gar nicht alle kennen. Und manche Pilze sind auch nicht mit bloßem Auge bestimmbar.“

Schon seit seiner Kindheit interessiert sich Brandmaier für Pilze. „Doch als ich älter wurde, waren erst mal viele andere Dinge wichtiger.“ Viele Jahre arbeitete er bei der Bereitschaftspolizei als Schießausbilder und Fahrtrainer. Vor zehn Jahren erfuhr Brandmaier dann, dass es in Königsbrunn einen Pilzverein gibt. „Ich bin dort vorbeigegangen und habe festgestellt, dass man dort richtig viel über Pilze lernen kann.“ Seither beschäftigt sich Brandmaier ausführlich mit Pilzen, vor ein paar Jahren hat er die Prüfung zum Pilzberater bei der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft gemacht. „Dazu gehört ein einwöchiges Seminar, am Schluss gibt es eine mündliche und schriftliche Abschlussprüfung.“

Fast jeden Tag kommen Pilzsammler zu dem Meringer

Seit vergangenem Jahr ist Brandmaier in Pension, mittlerweile stehen fast jeden Tag Pilzsammler vor seiner Tür, die seinen Rat suchen. Deshalb kennt er auch die größten Irrtümer, die die Sammler immer wieder begehen. „Sie kommen zum Beispiel mit einem Berg an Steinpilzen zu mir, die sich dann allerdings als Bitterlinge oder Gallenröhrlinge erweisen. Zum Schluss bleibt manchmal nur ein Häufchen übrig, die sie essen können.“ Winfried Brandmaier stellt fest, dass das Wissen über Pilze immer mehr verloren geht und, dass sich immer weniger Menschen mit Pilzen auskennen. „Früher, als das Geld noch knapper war, da waren Pilze einfach kostenlose Nahrung. Man musste sie essen und sie kennen.“ Doch auch Brandmaier stolpert immer mal wieder über Arten, die er nicht kennt. Dafür trägt er in seinem Strohkörbchen auch immer eine Kamera mit sich herum. 800 Fotos von besonderen Pilzen hat er schon gesammelt. „Wegen des Klimawandels siedeln sich bei uns auch immer mehr Arten aus südlichen Regionen an, die man bei uns nicht kennt.“

Kontakt Pilzberater Winfried Brandmaier kann jederzeit für Pilzberatungen kontaktiert werden. Er ist unter der E-Mail-Adresse winfried.brandmaier@t-online.de erreichbar. Auf der Internetseite der Bayerischen Mykoligischen Gesellschaft sind außerdem weitere Pilzberater in Bayern aufgelistet.

