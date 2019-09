Ein Praktikum ist der beste Türöffner in den Betrieb

Was sich die Unternehmen nicht alles einfallen lassen, um an gute Azubis ran zu kommen. Doch das Praktikum bleibt ein Klassiker - aus gutem Grund!

Die Region Aichach-Friedberg boomt. Davon zeugt auch der Lehrstellenmarkt. Wenn am heutigen Montag das neue Ausbildungsjahr beginnt, werden wieder einige Stellen unbesetzt bleiben. Gerade gut qualifizierte und motivierte Absolventen haben beim Ausbildungsplatz die Qual der Wahl. Selbst einer Firma wie „Inspiration Garten“ in Derching, die als vorbildlicher Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet worden ist, fällt es schwer, einen passenden Lehrling zu finden. Dabei spielt es sicherlich auch eine Rolle, dass immer mehr Absolventen die Schule mit dem Abitur beenden und dann auf ein Studium statt einer Ausbildung setzen. Viele Firmen haben in dieser Situation längst erkannt, dass sie kräftig für sich selbst die Werbetrommel rühren müssen. Dabei sind der Kreativität wenig Grenzen gesetzt: Plakataktionen, Kampagnen in den Sozialen Netzwerken oder ein Entdeckerwandertag, wie in die HWK mittlerweile anbietet. Am meisten bringt dabei jedoch nach wie vor ein guter persönlicher Eindruck, den Unternehmen und Auszubildender voneinander haben. Bester Türöffner für eine Lehre bleibt deswegen auch in Zeiten von Internet und Social Media das Praktikum im Betrieb.

Themen Folgen