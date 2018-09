vor 51 Min.

Ein Verein für das ganze Dorf

Beim Fest zum 125-jährigen Bestehen der Steindorfer Schützen wird deutlich, dass es hier nicht nur um Schießsport geht.

Von Brigitte Glas

Es war ein Wochenende, das den Steindorfern noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Die Schützengesellschaft feierte ihr 125-jähriges Bestehen. Schützenmeister Josef Drexl hatte seine Halle freigemacht, um dem Verein für die große Jubiläumsfeier für alle Mitglieder, die Freunde aus 21 geladenen Vereinen und für alle weiteren Gäste das optimale Umfeld zu bieten. Freitag- und Samstagabend gab es die Hot-Shot-Party. Mit DJ Hamp und DJ Pulli feierte nicht nur die Steindorfer Jugend mit Discomusik. Der eigentliche Festtag war auf den Sonntag gelegt. In der voll besetzten Halle beginen die Schützen zusammen mit Pfarrer Xavier den Festgottesdienst, bevor zusammen mit vielen Ehrengästen das Fest gemütlich ausklang.

Die Schützengesellschaft Stein-dorf ist im Schießen überaus er-folgreich. Derzeit schickt der Ver-ein fünf Rundenwettkampfmannschaften, darunter auch eine Jugendmannschaft, ins Rennen. Gute bis sehr gute Platzierungen erreichen diese immer. Jede Wo-che Schießtraining, offizielle Wettkämpfe, aber auch Freundschaftsschießen mit anderen Ver-einen sind feste Termine im Jahresprogramm. So wichtig das Schießen als Sportart auch ist, die Schützengesellschaft ist auch maßgeblich an der Dorfgemeinschaft beteiligt. In Steindorf heißt das, dass alle mit anpacken. Anders wäre ein solches Fest auch nicht zu stemmen. „Ich bedanke mich bei allen, die hier mithelfen“, sagte Schützenmeister Drexl, „ich bin stolz auf euch!“

Bürgermeister Paul Wecker betonte in seinem Grußwort, in unserer schnelllebigen Zeit brauche es solche Vereine, um die Tradition aufrechtzuerhalten. „Wenn man Heimat in eine Schatulle packen könnte, würden Sie diese weitertragen“, sagte Landrat Klaus Metzger. Der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko fasste schließlich zusammen: „Wenn das Dorf so zusammenhält, ist alles gelungen!“ Alle Festredner wünschten, dass es in ei-nem solchen Rahmen auch noch eine 150- oder 200-Jahr-Feier geben wird.

Danach sieht es aus. Laut Josef Drexl ist die Hälfte der Steindorfer Bürger Mitglied in der Schützengesellschaft. Wichtig ist ihm, dass unter den Mitgliedern etwas mehr als ein Drittel Frauen sind. Etwa zehn Prozent sind Jugendliche. Für Nachwuchs ist also gesorgt, es wird weitergehen. Aber es wird nicht nur geschossen. Bei den Steindorfer Schützen gibt es auch Grillfeste und Public Viewings, Wattturniere und Weihnachtsfeiern. Die Schützen sind auch bei anderen sportlichen Wettkämpfen wie Elfmeterturnieren und Geschicklichkeitswettbewerben ein ernst zu nehmender Gegner. In der Schützengemeinschaft sind auch Leute Mitglied, die nicht (mehr) schießen. So wie Johann Dietrich, für den es „einfach dazugehört“, dabei zu sein. Früher sei er Schützenmeister gewesen und aktiver Schütze. Seit das nicht mehr geht, habe er noch keinen Gedanken daran verschwendet, den Verein zu verlassen.

Das Jubiläumsschießen hatte bereits im April stattgefunden. Die Schützen von „Edelweiß Egling“ waren in zweifacher Hinsicht die erfolgreichsten. Sie erzielten mit 1822 Ringen das beste Ergebnis und stellten mit 26 Schützen auch die größte Mannschaft.

