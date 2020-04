vor 47 Min.

Ein umstrittenes Bauvorhaben in Friedberg-West ist angelaufen

Das umstrittene Bauprojekt in der Friedberger Metzstraße. Links im Bild der Bestandsbau, der aufgestockt wird, rechts der Anbau.

In der Metzstraße in Friedberg-West laufen die Arbeiten an einem Bauprojekt, über das viel diskutiert wurde.

Von Ute Krogull

Für viel Ärger in der Nachbarschaft und Diskussionen im Stadtrat sorgte ein Antrag auf Nachverdichtung auf dem Grundstück Metzstraße/Mittlerer Lechfeldweg in Friedberg-West. Die Planung musste deutlich abgespeckt werden.

Der Neubau wurde von 38 auf 30 Meter Länge verkürzt. In dem bestehenden Geschäftshaus sollen Büros untergebracht werden, auf dem Dach Penthäuser Platz finden. Außerdem wurde die Fläche als allgemeines Wohngebiet ohne Ausnahmenutzung definiert.

Ärger um Neubau in Friedberg-West

Trotzdem brachten Anwohner Einwände vor, welche die Stadtverwaltung zurückwies. Zwar ändere sich die Situation für die Nachbarn durch die umfangreiche Bebauung, doch sei die Planung reduziert worden und nun vertretbar und städtebaulich verträglich. Abstandsflächen würden eingehalten. Das Thema beschäftigt Anwohner, Politik und Verwaltung schon seit Längerem.

Unter dem Titel „Metzpark“ entstehen dort nun laut Baubeschreibung zehn Wohnungen, drei Penthäuser, Gewerbeflächen und eine Tiefgarage; Bauherr ist die Staudinger Betriebsgesellschaft. Der Bestandsbau wird aufgestockt und daneben ein Neubau errichtet.

