11:01 Uhr

Einbrecher im Meringer Sportheim

Auch in Schmiechen gab es am Wochenende einen Vorfall. Wer hat etwas beobachtet?

In der Zeit von Samstag, 15.30 Uhr, bis Sonntag, 19.40 Uhr, drang ein unbekannter Täter in die Sportgaststätte in der Meringer Tratteilstraße ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Diebstahlsschaden entstand keiner.

Ebenfalls in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagabend beschädigte ein unbekannter Täter mutwillig eine Türe am Sportheim in Schmiechen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird ein Einbruchsversuch ausgeschlossen.

Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Friedberg, Telefon 0821/323-1710 entgegen.

Themen folgen