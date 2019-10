vor 20 Min.

Eine Operette für die Herzen

Der Dasinger Musikvereins bringt Franz Lehárs Meisterwerk „Das Land des Lächelns“ in Friedberg auf die Bühne.

Von Oliver Wolff

Wow, was für ein Operettenabend. Und vor allem: Was für eine Leistung, welche Orchester, Chor und Solisten durch die Bank boten. Am Samstag hat der Dasinger Musikverein zur konzertanten Aufführung Franz Lehàrs Operette „Das Land des Lächelns“ in der ausverkaufen Max-Kreitmayr-Halle eingeladen – ein fast zweistündiger Musikgenuss für 600 Zuschauer. Das große Engagement und Herzblut auf und neben der Bühne haben sich gelohnt. Das Ergebnis: tosender Applaus und glückliche Gesichter.

„Das Land des Lächelns“ handelt von der verwöhnten Grafentochter Lisa, am Samstag gesungen von der Augsburger Sopranistin Carmen Sànchez-Piva. Nach Lehárs Erzählung verliebt sich Lisa in den chinesischen Prinzen Sou-Chong, den Shim Sang-Eung, Tenor und Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper, verkörperte. Die Grafentochter folgt ihrem Geliebten nach China.

Perfektes Liebesdrama auf der Bühne der Max-Kreitmayr-Halle

Dort wird das Paar bald auf den Boden der gesellschaftlichen Wirklichkeit zurückgeworfen, ihnen werden immer mehr Differenzen bewusst. Graf Gustl – gesungen von Opern-Bariton Wolfgang Wirsching – spendet ihr Trost. Früher einmal schwärmte er von Lisa. Doch es kommt anders: Gustl lernt Sou-Chongs Schwester Mi, gesungen von Susanne Pemmerl, kennen. Das Liebesdrama ist perfekt.

Die vier Solisten wussten zu überzeugen, das Orchester unter der Leitung von Christoph Günzel hatte es ihnen leicht gemacht. Etwa 50 Musiker des sinfonischen Blasorchesters Dasing zauberten wienerische bis fernöstliche Klangwelten aus ihren Instrumenten. Sinfonisch lautet das Markenzeichen des Ensembles mit einem Durchschnittsalter von 29 Jahren.

Ein Extralob für Dasings Blechbläser

Es gibt nur wenige Blasorchester, die einen solch gewaltigen, aber immer homogen, kultivierten und musikalischen Sound erzeugen. Besonders die Blechbläser verdienen an dieser Stelle ein Extralob. Ab dem ersten Einsatz auf dem selben Niveau: der Chor des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen mit seiner lupenreinen Intonation und weichen Melodieführungen.

Natürlich kommen die Qualitäten des Ensembles nicht von ungefähr. Es war offensichtlich, mit wie viel Hingabe und Liebe zum Detail Maestro Günzel am Pult die beliebte Operette mit seinen Musikern einstudierte. Man darf nicht vergessen: Die meisten machen das nur als Hobby, sind keine ausgebildeten Profimusiker. Umso höher ist ihre Leistung einzuordnen.

Der visuelle Höhepunkt der Friedberger Aufführung

Nach der Pause kam es zum visuellen Höhepunkt. Zur Chinesischen Ballettsuite versammelten sich verschiedene Klassen der Augsburger Ballettakademie DanceCenter No1 vor der Bühne und zeigten ihr Können. Unter den liebevoll gestalteten Kostümen ragte eines besonders heraus: Ein mit den Augen zwinkernder weißer, flauschiger Drache.

Nach der Standing Ovation durfte die Zugabe nicht fehlen. Und welches Stück aus der Operette eignet sich dafür besser, wenn nicht die berühmte Tenor-Arie „Dein ist mein ganzes Herz“? Unermüdlich trällerte Sänger Shim Sang-Eung den hohen Aufstieg zum Grande Finale mit Pauken und Trompeten. Den Nachhall in der Halle überragte der ein oder andere „Bravo“-Ruf aus dem Publikum.

