vor 31 Min.

Eisenteil trifft Arbeiter in Steindorf – schwere Verletzungen

Ein Eisenteil stürzte jetzt in Steindorf auf zwei Arbeiter. Sie verletzten sich dadurch schwer. Gegen einen Kranführer wird deshalb ermittelt.

Am Donnerstagnachmittag haben sich zwei Arbeiter bei einem Betriebsunfall in Steindorf schwer verletzt. Sie mussten mit Rettungshubschraubern in Unfallkliniken verbracht werden.

Eisenteil trifft Arbeiter in Steindorf aus vier Metern Höhe

Das tragische Unglück ereignete sich auf einer Baustelle in der Bürgermeister-Schauer-Straße. Ein 58-jähriger Kranführer hatte einen verzinkten Dachträger aus Eisen mit einer Schwerlastschlinge mit dem Autokran bereits rund vier Meter hoch angehoben. Plötzlich riss die Schlinge und das schwere Eisenteil fiel hinunter. Hierbei wurden zwei Arbeiter aus dem Raum Ingolstadt sehr unglücklich getroffen: ein 36-Jähriger am Rücken und ein 23-Jähriger am rechten Bein. Für beide forderte der anwesende Notarzt je ein Rettungshubschrauber an. Die Schwerverletzten kamen jeweils in Unfallkliniken.

Steindorf: Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Den ersten Ermittlungen zufolge war die Schwerlastschlinge für das Bauteil zu schwach und hätte zudem vermutlich aus Verschleißgründen nicht mehr verwendet werden dürfen. Gegen den Kranführer wird daher wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Das Gewerbeaufsichtsamt wurde eingeschaltet. (tril)