Er ist für die Jugendlichen in Kissing da

Matthias Heindl wird neuer Streetworker in der Gemeinde. Bürgermeister Wolf hat große Erwartungen

Von Christine Schenk

Derzeit ist der neue Streetworker Matthias Heindl noch mit seiner Vorgängerin Tatjana Volk unterwegs, um die Jugendlichen Kissings und deren Treffpunkte kennenzulernen. Ab November wird der 23-Jährige dann in Eigenregie Ansprechpartner in der Gemeinde für junge Leute ab 14 Jahre sein. Wie auch seine Vorgängerin ist der zuständige Träger für diesen Posten nicht die Gemeinde selbst, sondern das Sozialpädagogische Institut Augsburg (SIA).

Sein Augenmerk will Heindl, der an der Universität Augsburg ein Bachelor-Studium im Fach Erziehungswissenschaften absolviert hat, darauf legen, „Präsenz zu zeigen“. Dies gelte für ihn sowohl für die Orte, von denen man weiß, dass sich die Jugend dort trifft, wie etwa auf dem Spielplatz der evangelischen Kirche, auf dem Schulhof oder auf dem Skaterplatz, als auch für das Vier-Augen-Gespräch. Für derartige vertrauliche Gespräche stellt die Gemeinde Kissing einen eigenen Raum in der Paartalhalle zur Verfügung.

Weniger Vandalismus in Kissing dank Streetworker

Bürgermeister Manfred Wolf liegt die Arbeit des Streetworkers sehr am Herzen, denn: „Wir setzen auf eine präventive Jugendarbeit, die die jungen Leute in die soziale Verantwortung nimmt.“ Zu diesem Konzept gehört auch, dass Sportanlagen und Schulhöfe offen sind. Die Basketballkörbe habe man zwar Vandalismus-sicher machen müsse, aber die Zerstörung öffentlicher Einrichtungen insgesamt sei, seit Kissing einen Streetworker habe, zurückgegangen.

„Natürlich hilft uns dieser Posten auch dabei eine gewisse Sozialkontrolle zu haben“, so der Rathauschef weiter. Beispielsweise ist deshalb der Streetworker auch immer bei Festen wie zum Beispiel dem Brunnenfest präsent. Auch die gute Vernetzung in puncto Jugendarbeit mit den Verantwortlichen des Kissinger Jugendzentrums und den entsprechenden Kollegen in Friedberg und Aichach weiß Matthias Heindl zu schätzen und will diese weiter ausbauen. Was die Ortskenntnisse in Kissing anbelangt, so hat der gebürtige Landshuter die besten Voraussetzungen, denn seine Freundin stammt aus Kissing. Tatjana Volk wird in Zukunft neben ihrer Tätigkeit als Streetworkerin in Aichach in der dortigen ambulanten Familienhilfe tätig sein.

Kontakt Erreichbar ist Streetworker Matthias Heindl über die Telefonnummer 0170/ 313 90 64. Weitere Informationen gibt es unter auf der Internetseite der Gemeinde Kissing.

