Er schreibt über kleine Wunder in der Weihnachtszeit

Stress im Advent? Der Friedberger Georg Lehmacher setzt mit zwei Büchern über Liebe ein Zeichen gegen die Alltagshektik.

Von Heike Scherer

In den Geschichten von Georg Lehmacher erfährt man, wie sich Liebe ausdrücken kann. Zum Beispiel in dieser: Ein kleines Mädchen verliert beim Einkaufsbummel mit der Mutter den 20-Euro-Schein ihres Vaters. Als eine Frau das mitbekommt, gibt sie ihr das Geld. Sie hatte es selber von ihrer Mutter geschenkt bekommen, um sich etwas Besonderes zu gönnen, behauptet aber, dass sie den Schein hinter ihrem Auto im Parkhaus gefunden habe. Aber das Mädchen bemerkt, dass es eine Lüge war. Später bekommt die Frau vom Ober ihres Stamm-Cafés einen Teller Kekse geschenkt...

Diese und drei weitere Geschichten veröffentlichte Georg Lehmacher aus Friedberg in seinem Band „Kleine Adventswunder“. „Kleine Weihnachtswunder“ erzählt von weiteren vier Begebenheiten, in denen es um die Liebe zu anderen Menschen geht. Die Geschichten haben einen realen Hintergrund. Der 56-jährige Autor merkt sich Erlebnisse aus dem Berufs- und Privatleben und seiner Tätigkeit als Rettungssanitäter. Manchmal macht er Notizen, um sich später erinnern zu können. Einige Geschichten hat er schon vor Jahren skizzenhaft zu Papier gebracht.

Für ihn ist Weihnachten der dunkelste Tag im Jahr. „Man hat wegen der langen Nächte das Gefühl, dass etwas endet. Und wo etwas endet, beginnt stets auch etwas Neues“, folgert er. Im Dezember gehe das Geschäftsjahr zu Ende und es entstehe zusätzlicher Druck, weil man die Feiertage so vorbereiten möchte, dass alle zufrieden seien. Besonders schwer sei das in einer Zeit, in der jeder alles hat, was er zum Leben braucht.

In der Hektik geht die Liebe verloren

Was fehle, seien Zeit, Anerkennung und das Gefühl, zwischen den Zahnrädern des Alltags einen persönlichen Wert zu haben, sagt er. Wenn an Weihnachten der Stress abfalle, bleibe Stille, die für viele Menschen schlimmer sei als der Druck, den sie vorher gehabt hätten. Eigentlich brauche jeder Mensch die Stille, aber er müsse mit ihr umgehen können und dürfe sie nicht als Leere empfinden. „In der Hektik und dem ständigen Getriebensein merken wir gar nicht, dass wir eigentlich auf der Suche sind nach Liebe, dem Thema des Weihnachtsfestes. Gemeint ist die Liebe zu den Mitmenschen, den Aufgaben, der Welt, dem Leben mit kleinen, oft wunderbaren Dingen. Und natürlich auch die Liebe zu uns selbst“, meint Lehmacher.

Oft scheine es unmöglich, dem Partner, Sohn oder auch einem Elternteil in die Augen zu sehen und zu sagen: „Ich liebe dich von ganzem Herzen, so wie du bist, und es gibt nichts, was du dafür tun müsstest.“ Das wäre so einfach und wichtig, um gesund zu bleiben oder wieder zu werden, weiß er. Aus diesem Grund schrieb er die Geschichten über Menschen, die bereit sind für das weihnachtliche Abenteuer der Liebe. Die Erzählungen sind nicht nur eine Bereicherung für das eigene Leben, sondern eignen sich auch als Geschenk.

Mehr zum Buch des Friedbergers

„Kleine Adventswunder“ und „Kleine Weihnachtswunder“ von Georg Lehmacher sind im Kösel-Verlag erschienen und für sechs Euro erhältlich.

