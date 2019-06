vor 59 Min.

Exhibitionist mit guten Manieren in Friedberg unterwegs

Die Polizei ermittelt in einem ungewöhnlichen Fall von Exhibitionismus.

Nachdem er sich entblößt hat, entschuldigt er sich.

Erst nach einer Woche entschloss sich eine 20-jährige Frau, ein Sexualdelikt anzuzeigen, das am Samstag, 2. Juni, in Friedberg geschehen ist. Sie war gegen 19 Uhr von der Endhaltestelle der Straßenbahn Linie 6 auf einem Radweg entlang der Augsburger Straße zu Fuß in Richtung Friedberg unterwegs. Dort wurde sie von einem jungen Mann angesprochen, der eventuell mit einem roten Fahrrad unterwegs war.

Die Beschreibung des Täters

Er wollte in gutem Deutsch von der Geschädigten wissen, ob er blute, und zeigte sich dabei unsittlich. Die junge Frau war völlig perplex und ging weiter. Der Mann entschuldigte sich und fuhr auch weiter. Er wurde wie folgt beschrieben: südasiatischer (indischer) Teint, kurze graue Hose, helles T-Shirt, kurze schwarze Haare, ca. 1,80 Meter groß, schlank, ca. 20 bis 30 Jahre alt. Hinweise zu dem Täter bitte an die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710.

