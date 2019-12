09:11 Uhr

Fahrer übersieht Omnibus in Friedberg und verursacht fünfstelligen Schaden

In Friedberg kam es zu einem Verkehrsunfall an der Ecke Schmiechenstraße/Bierweg.

Beim Einbiegen von der Schmiechenstraße in den Bierweg hat ein 42-Jähriger am Donnerstag in Friedberg einen Omnibus übersehen.

In Friedberg hat es einen Zusammenstoß zwischen einem Opel und einem Omnibus mit hohem Schaden gegeben. Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Opel die Schmiechenstraße in westlicher Fahrtrichtung entlang. Er wollte dann nach rechts in den Bierweg einbiegen.

Dabei übersah er laut Polizeiangaben einen von rechts kommenden 22-Jährigen mit seinem Omnibus. Dieser wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich niemand. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. (tril)

