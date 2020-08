vor 51 Min.

Feuer in Ried: Dachstuhl der Grundschule stand in Flammen

In der Grundschule in Ried (Aichach-Friedberg) war am Montagabend der Dachstuhl in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

Der Dachstuhl der Grundschule in Ried (Kreis Aichach-Friedberg) war am Montagabend in Brand geraten. Wegen einer brennenden Mülltonne ist am Gebäude in der Sportheimstraße ein Feuer ausgebrochen.

Brand in Grundschule Ried bereits gelöscht

Nach ersten Informationen der Polizei wurde niemand verletzt, die Feuerwehren vor Ort hätten das Feuer löschen können. Weitere Gebäude in der Nähe der Grundschule sind laut Polizei nicht vom Feuer beschädigt worden. (lare)

