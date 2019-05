vor 36 Min.

Feuerwehr Burgadelzhausen feiert

Das 140-jährige Bestehen wird drei Tage lang gefeiert. Was ist am Wochenende alles geboten?

Am Wochenende begeht die Freiwillige Feuerwehr Burgadelzhausen ihr 140-jähriges Bestehen. Gefeiert wird in Landmannsdorf in der Festhalle der Familie Schieg. Am Freitag um 19 Uhr eröffnet der Bürgermeister Lorenz Braun als Schirmherr das Fest mit dem traditionellen Bieranstich. Nach Expertenmeinung werden maximal drei Schläge als Ziel vorgegeben. Anschließend heizt DJ D-Tronic den Partygästen mit Beats aus den 90ern und 2000ern ein und präsentiert dazu eine Videoshow.

Am Samstagabend wird nach dem Empfang des Patenvereins aus Adelzhausen zusammen mit der Partyband GetThat! die Halle unter dem Motto „oi beinand im Trachtengwand“ zum Beben gebracht. Für die Fußballfans wird eigens ein DFB Pokal Stüberl eingerichtet, damit das Pokalfinale live mit Kommentator und Bier verfolgt werden kann.

Für den Festsonntag hat das 21-köpfige Festgremium unter der Festleitung von Andreas Mayer und Vorstand Josef Menhart folgendes Programm geplant:

Weckruf

Empfang der Vereine

Festgottesdienst

Aufstellung zum Festumzug

Festumzug, im Anschluss Fahneneinzug

Verleihung der Erinnerungsgeschenke

Festausklang mit der Blaskapelle Odelzhausen

Den Festgottesdienst hält Pfarrer Eberhard Weigel. Nach dem Festumzug sorgen DJ Harti van Burg in der Bar sowie die Odelzhauser Blaskapelle in der Festhalle für einen angemessenen Festausklang. (FA)

