vor 35 Min.

Freie Wähler bestätigen Johannes Hatzold

Die Gruppierung bereitet sich auf die Kommunalwahl 2020 vor. Der Vorsitzende wirbt dabei für ein selbstbewusstes Auftreten

Bei ihrer Jahreshauptversammlung haben die Freien Wähler Friedberg den bereits seit 2008 amtierenden Ortsvorsitzenden Johannes Hatzold für weitere zwei Jahre an die Spitze ihres Ortsverbandes gewählt. Zu seinem Stellvertreter wurde einstimmig Alexander Strobel gewählt, nachdem die bisherige Vizechefin, Franziska Hochmair, aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung gestanden hatte. Ebenfalls einstimmig bestätigt wurden Schriftführer Reinhold Korper und Schatzmeisterin Silvia Spallek.

Nach einem Rückblick auf das politische Jahr 2018 im Friedberger Stadtrat wurde bei der Versammlung zugleich das Augenmerk auf die kommenden Kommunalwahlen gelegt, die ein gut 15 Monaten stattfinden. „Wir hegen bereits erste Überlegungen, wie unsere Liste für die Stadtratswahl 2020 aussehen soll“, kündigte Hatzold an. Glücklicherweise gehe es nach einigen Jahren des Stillstands nun mitgliedertechnisch wieder bergauf, stellte er fest: Wir freuen uns über unsere neuen Mitwirkenden und möchten diesen Elan in die Wahlen auch mitnehmen. Wir haben in unserem Landkreis ein außerordentlich großes Potenzial für parteiunabhängige Politik – lasst uns diese endlich nutzen“, warb Hatzold für ein selbstbewusstes Auftreten seiner Gruppierung, die mit Jakob Eichele und ihm zwei Stadträte stellt. Hatzold ist außerdem Mitglied im Kreistag.

Alexander Strobel, der Hatzold zukünftig im Vereinswesen mit Rat und Tat zur Seite steht, machte sich am Ende der Versammlung nochmals für den Informationsabend stark. Jeden zweiten Dienstag dürfen politikinteressierte Bürger zur FW-Runde im Kreisi hinzustoßen und ihre Anliegen vorbringen, denn dies sei „gelebte Demokratie“. (FA)

