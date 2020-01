14.01.2020

Freienrieder stärken ihre Gemeinderäte

Stephan Steigenberger, Ulrich Ampenberger und Erwin Gröninger führen die Liste an. Der Eurasburger Ortsteil schickt den jüngsten Kandidaten ins Rennen

Von Manfred Sailer

Die „Wählergruppe Freienried“ hat 17 Kandidaten und Kandidatinnen für die Gemeinderatswahl am 15. März nominiert. Rund 40 Interessierte waren zusammengekommen, um basisdemokratisch eine Liste zu formieren. Erstmals fand die Versammlung im neuen Gemeinschaftshaus statt. Vor sechs Jahren stand der Stolz der Freienrieder noch nicht. Das Gemeinschaftshaus mit integriertem Feuerwehrhaus war eines der wichtigsten Projekte der Gemeinde Eurasburg und der Freienrieder Dorfgemeinschaft in der zu Ende gehenden Sitzungsperiode.

Traditionell stellen sich die Kandidaten einer geheimen Wahl. Erst werden die Vorschläge auf einer Liste zusammengefasst und danach wird in geheimer Wahl die Reihenfolge ermittelt. Deshalb war es für die amtierenden drei Gemeinderäte auch eine Feuerprobe, aus der sie gestärkt durch die Dorfgemeinschaft hervorgingen. Die Anwesenden waren mit ihrer Arbeit zufrieden.

Die Gemeinderäte Stephan Steigenberger, Ulrich Ampenberger und Erwin Gröninger führen die Liste mit den meisten Stimmen an. Mit Thomas Hopfensitz (19) auf Platz fünf dürften die Freienrieder wohl auch den jüngsten und zudem chancenreichen Kandidaten in Eurasburg auf ihrer Liste haben. Ziele und Schwerpunkte legen die frischgewählten Kandidaten in den nächsten Tagen fest. Sie wollen eine parteiunabhängige, ziel- und sachorientierte Politik im Gemeinderat betreiben.

Stephan Steigenberger lobte wie auch die anderen beiden Gemeinderäte die konstruktive Zusammenarbeit im Gemeinderat während der vergangenen sechs Jahre. Erwin Gröninger erläuterte die Aufgaben und Arbeitsbereiche des Gemeinderats.

Als Sprecher der Wählergruppe Freienried fungiert in den nächsten Jahren Ulrich Ampenberger.

