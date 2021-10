Autofahrer ist ohne Führerschein in Friedberg unterwegs

Eine Verkehrskontrolle wird einem Mann zum Verhängnis: Der 59-Jährige ist ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Ein 59-jähriger Autofahrer ist am Montag in eine Verkehrskontrolle geraten, die Polizei stoppte ihn gegen 12.25 Uhr in der Probststraße. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Nissan-Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte.

Er durfte nicht weiterfahren, und gegen ihn werde jetzt wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, meldet die Polizei. (AZ)