Corona verstärkt Probleme am Lehrstellenmarkt in Aichach-Friedberg

Plus Handwerksbetriebe müssen schon länger um den Fachkräftenachwuchs kämpfen. Was Bewerbern fehlt, und wie Firmen dagegen vorgehen können.

In der Corona-Krise waren lange Zeit die Schulen geschlossen. Das könnte sich nun auf den Ausbildungsmarkt auswirken, denn es gab keine Berufsorientierung, keine Berufsinformationsmessen, und Schüler konnten vielfach auch keine Praktika absolvieren. Die Handwerkskammer stellte fest: "Nun stehen manche Absolventen mit leeren Händen da" und rief die Jugendlichen dazu auf, auf die Betriebe zuzugehen. Sind dort Lehrstellen unbesetzt geblieben? Das wollte unsere Redaktion in einer kleinen Umfrage herausfinden.