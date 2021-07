Friedberg

18:00 Uhr

David Mayonga schreibt mit Humor gegen Alltagsrassismus an

Plus David Mayonga stellt sein Buch "Ein Neger darf nicht neben mir sitzen" in Friedberg vor. Fazit: Rassismus mag subtil sein, doch er ist immer noch allgegenwärtig.

Von Michael Eichhammer

"Ich bin in den 80er-Jahren in Markt Schwaben aufgewachsen", stellt sich David Mayonga bei seinem Auftritt vor dem Café Divano in Friedberg vor. "Damals hatte der Ort 10.000 Einwohner … und mich." Er betont Letzteres, weil er - zusammen mit seinem Vater - der einzige Schwarze in Markt Schwaben war. "Normal" sei das in der bayerischen Provinz nicht gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen