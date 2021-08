Friedberg

Der Grundstein für das neue Prälat-Alberstötter-Haus in Friedberg ist gelegt

Plus 19 barrierefreie Wohnungen für Senioren und eine gewerbliche Fläche von 400 Quadratmeter plus Tiefgarage entstehen in dem Neubau. Warum der Kinderheimverein Friedberg diese Verantwortung gerne trägt.

Von Sabine Roth

Um in die Baugrube zu kommen, mussten alle erst einmal über eine wacklige Bautreppe steigen. Doch das war es wert. Denn das Gebäude ist ein Gewinn für alle: für die Friedberger Senioren, die Stadt und den Kinderheimverein. Vor sieben Jahren konnte sich keiner vorstellen, wie das Prälat-Alberstötter-Haus an der Kreuzung zur Herrgottsruhstraße einmal aussehen soll. Nun fand die feierliche Grundsteinlegung im Beisein der Baufirmen, der Architekten und Planer, der Politik und der Kirche mit Pater Steffen Brühl und Falko von Saldern, die den Grundstein für das neue Gebäude gesegnet haben, statt.

