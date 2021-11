Lkw rammt in Derching bremsendes Auto

In Derching muss eine Autofahrerin bremsen, hinter ihr fährt ein Mann im Lkw. Er bemerkt das Bremsen zu spät und fährt der Frau auf.

Auf dem Winterbruckenweg in Derching sind am Montag ein Auto und ein Lkw zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 34-Jährige in Richtung des Kreisverkehrs zur A8.

Kurz davor musste sie verkehrsbedingt bremsen, das sah aber ein Lasterfahrer hinter ihr nicht rechtzeitig. Der 35-Jährige fuhr mit seinem Sattelzug auf das Auto auf. Es wurde niemand verletzt, aber es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (AZ)