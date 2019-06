vor 5 Min.

Friedberg: Mann beleidigt Beamte und uriniert in Polizeiwagen

Ein 22-Jähriger hat sich in Friedberg gegenüber Polizisten daneben benommen: Er randalierte, beschimpfte die Beamten und urinierte in das Polizeiauto.

Ein Polizeibeamter aus Friedberg erkannte jetzt in seiner Freizeit in Friedberg-West einen amtsbekannten 22-Jährigen, der mit Haftbefehl des Amtsgerichtes Aichach gesucht wurde. Er verständigte die Dienststelle. Eine zivile Streife machte sich am Montag sofort auf die Suche nach dem jungen Mann und traf ihn in der Schwabenstraße an.

Friedberger lässt sich "nicht kampflos" von Polizisten festnehmen

Nachdem sich die Polizeibeamten ausgewiesen hatten, wurde der 22-jährige aggressiv, beleidigte die Polizisten und meinte, dass er sich „niemals kampflos“ festnehmen lasse. Er suchte sein Heil dann in der Flucht zu Fuß. Er war kurzfristig aus der Sicht verschwunden, wurde jedoch wieder in der Schwabenstraße gesichtet.

Als er nun das zivile Dienstfahrzeug sah, kam er auf dieses zugelaufen, sprang auf die Motorhaube und rannte über das Dach. Hierbei gab es mehrere Dellen in der Karosserie. Bei der weiteren Flucht strauchelte der junge Mann, fiel zu Boden und konnte schließlich nach Einsatz von Pfefferspray festgenommen und gefesselt werden. Fortwährend bedachte er die Beamten mit zahlreichen Schimpfwörtern. Um sein Missfallen noch mehr auszudrücken, urinierte er während der Fahrt zur Dienststelle auf den Rücksitz. (tril)

