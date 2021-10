Radler übersieht bei Stätzling die Vorfahrt

Leichte Verletzungen erleidet ein 14-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall in Stätzling.

Ein Jugendlicher war am Freitaggegen 17.15 mit seinem Rad Am Ameisenberg in Stätzling unterwegs. Beim Einbiegen in die Talstraße missachtete der 14-Jährige die Vorfahrt einer von rechts kommenden 18-jährigen Autofahrerin, so die Polizei Friedberg. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radler wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3150 Euro. (AZ)