Werkzeug gestohlen: Unbekannte brechen in Baustellencontainer ein

Auf zwei Baustellen in Friedberg wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Die Täterinnen und Täter nehmen teures Werkzeug mit.

Gleich an zwei Stellen in Friedberg wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Am Volksfestplatz verschaffte sich jemand Zutritt in die aufgestellten Baucontainer. Dort wurde Werkzeug im Wert im unteren fünfstelligen Bereich entwendet. Der Sachschaden liegt bei 750 Euro.

Werkzeug wird auf Containern auf Friedberger Baustellen gestohlen

Zwei Container an der Baustelle für den neuen Bauhof an der Straße Am Lueg ins Land wurden in dieser Nacht ebenfalls aufgebrochen. Auch bei dieser Tat wurde Werkzeug gestohlen, der Wert liegt laut Polizei im niedrigen vierstelligen Bereich. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise auf die Täterinnen oder Täter unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)