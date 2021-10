Friedberg

Wie läuft der Unterricht, wenn Schüler in Quarantäne sind?

Homeschooling war im vergangenen Schuljahr Normalität. Auch jetzt müssen Schülerinnen und Schüler, die wegen Corona in Quarantäne sind, daheim lernen. Das ist nicht immer einfach, wie ein Fall in Friedberg zeigt.

Von Andreas Alt

Ein Lockdown ist auf absehbare Zeit nicht mehr zu erwarten. Das heißt, Schüler müssen nicht mehr zu Hause am Bildschirm lernen. Aber es kann durchaus noch vorkommen, dass Kinder positiv auf Corona getestet werden und während ihrer Quarantäne nicht am Unterricht teilnehmen können. Was dann? Können sie dann nach wie vor per Videokonferenz die Stunden verfolgen? An der Friedberger Konradin-Realschule jedenfalls nicht. Rektorin Daniela Walther kann das aber rechtfertigen.

