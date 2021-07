1.500 Euro Schaden - Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Ein grauer Seat steht in einem Hofraum in Wulfertshausen geparkt. Jemand beschädigt das Auto, ohne sich danach um den Schaden zu kümmern.

In Wulfertshausen wurde ein Auto von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das Ganze ereignete sich am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 15.15 Uhr. Der graue Seat war in einem Hofraum am Schlößleweg geparkt.

Der Defekt ist hinten links am Fahrzeug, die Schadenssumme liegt laut Polizei bei etwa 1.500 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)