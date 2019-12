14:17 Uhr

Friedberger Advent 2019 startet heute: Termine, Öffnungszeiten und Programm

Heute, am 3. Dezember, wird der Friedberger Advent 2019 eröffnet. Alles rund um Termine, Öffnungszeiten und Programm beim Weihnachtsmarkt in Friedberg gibt es hier.

Auch in Friedberg stimmen sich die Menschen so allmählich auf das Weihnachtsfest ein. Der Friedberger Advent 2019 öffnet ab heute zum bereits 27. Mal seine Türen. Was die Besucher heuer rund um die Stadtpfarrkirche St. Jakob und im angrenzenden Archivhof erwartet, lesen Sie hier in unserer Übersicht. Alle Infos rund um Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm.

Start und Termine: Friedberger Advent 2019

Der Friedberger Advent startet heute, am 3. Dezember, um 16 Uhr. Bis zum 23. Dezember ist der beliebte Weihnachtsmarkt dann geöffnet.

Die Öffnungszeiten beim Friedberger Advent 2019

Montag bis Freitag: 16 bis 20.30 Uhr

Samstag und Sonntag: 13 bis 20.30 Uhr

136 Bilder 25 Jahre Friedberger Advent Bild: Andreas Schmid, Bernhard Weizenegger und viele andere

Das ist das Programm auf dem Weihnachtsmarkt in Friedberg

Beim Friedberger Advent erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm. Hier ein paar ausgewählte Höhepunkte:

3. Dezember, 18 Uhr: Musikalischer Auftakt vor dem Pfarrzentrum mit dem Chor der Grundschule Friedberg-Süd. Es spielen die Friedberger Jagdhornbläser.

6. Dezember, 16 bis 18 Uhr: Nikolaus im Archivhof : Allen braven Kindern bringt der Nikolaus im Archivhof süße Sachen zum Naschen mit.

: Allen braven Kindern bringt der Nikolaus im süße Sachen zum Naschen mit. 6. Dezember, 18 bis 22 Uhr: Am 6. Dezember findet auch die "Nacht der Sterne" statt, die lange Kunstnacht im "Friedberger Advent ", mit viel Programm im Rathaus, in der Stadtpfarrkirche St. Jakob sowie im Pfarrzentrum. Vor dem Rathaus gibt es um 20.30 Uhr ein Feuerwerk. Der Markt und die Friedberger Geschäfte in der Innenstadt und unterm Berg haben bis 22 Uhr geöffnet.

", mit viel Programm im Rathaus, in der Stadtpfarrkirche sowie im Pfarrzentrum. Vor dem Rathaus gibt es um 20.30 Uhr ein Feuerwerk. Der Markt und die Friedberger Geschäfte in der Innenstadt und unterm Berg haben bis 22 Uhr geöffnet. 9. Dezember: An diesem Montag ist Familientag mit Familienpreisen auf dem Markt.

Familientag mit Familienpreisen auf dem Markt. 13. Dezember: Von 18 bis 22 Uhr ist "Die lange Marktnacht". Der Markt hat dann bis 22 Uhr geöffnet, umrahmt von Ausstellungen und Straßenmusik.

Das komplette Programm finden Sie hier.

Friedberger Advent 2019: Programm für Kinder

Auf dem Friedberger Advent ist für Kinder viel geboten. Im Archivhof steht etwa der Wunschbaum, dort erzählt ein Engel täglich Advents- und Weihnachtsgeschichten. Die Kinder hängen ihren Wunschzettel an den Baum oder werfen ihn in den Weihnachtsbriefkasten. Zudem wird an einem übergroßen Adventskalender täglich ein Türchen geöffnet. Für Kinder gibt es kleine Geschenke - und zwar werktags um 18 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils um 16 Uhr.

Wir bieten Ihnen einen Überblick über alle Weihnachtsmärkte in der Region, inklusive Karte und mit allen Terminen und Öffnungszeiten. Alle Informationen finden Sie in unserer Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

Mehr zum Friedberger Advent lesen Sie hier: Hochklassige Musik erwartet Besucher zum Friedberger Advent

Themen folgen