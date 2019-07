vor 28 Min.

Friedberger Zeit: Stadtwächter Buchwieser im "Ratsch am Marienplatz"

Diesmal ist Tobias Buchwieser von der Stadtwache zu Gast im "Ratsch am Marienplatz" zur Friedberger Zeit. Hat er eigentlich Mitleid mit den "Opfern" seiner Bäckertaufen?

Von Tom Trilges

Jeden Tag begrüßt Tom Trilges von der Friedberger Allgemeinen einen Akteur des Altstadtfestes beim "Ratsch am Marienplatz". Für Tobias Buchwieser von der Stadtwache ist wichtig, dass alle an einem Strang ziehen.

Herr Buchwieser, wieso ist die Friedberger Zeit so besonders?

Tobias Buchwieser: Für mich macht das Altstadtfest aus, dass zwar jeder einem Stand angehört, aber das alle zusammen ein "Wir-Gefühl" entwickeln. Jeder gehört dazu und das ist wunderschön so. Das ist meiner Familie und mir wichtig.

Ihr Gesicht ist vielen Leuten hier bekannt, weil Sie die Bäckertaufen am Marienplatz begleiten und dabei die Stimmung ziemlich anheizen. Was fasziniert Sie an der Aufgabe so?

Buchwieser: Am meisten die Abwechslung. Die Verhaftungen sind niemals gleich, obwohl manchmal dieselben Personen dabei sind. Auch das Publikum reagiert immer anders. Die Anklagepunkte kommen ganz verschieden an. Das ist so ein bisschen das Salz in der Suppe. Zudem gibt es ja keine Regie, sondern entsteht aus dem Spiel heraus. Dadurch bleibt es immer interessant und abwechslungsreich.

Haben Sie eigentlich manchmal Mitleid mit den Leuten bei den Bäckertaufen. Da muss man doch mal denken, das ist ein armer Hund da auf dem Stuhl, oder?

Buchwieser: Mitleid nicht wirklich. Manchmal hat man aber schon den Gedanken, dass es gut wäre, wenn der endgültige Schuldspruch und die Einsicht käme für denjenigen auf dem Stuhl. Aber um es aufzulösen, muss er natürlich sagen, dass er schuldig ist.

Welche war dieses Jahr bisher Ihre persönliche Lieblings-Bäckertaufe?

Buchwieser: Ein Highlight war Stadtpfarrer Steffen Brühl, er hat es super gemacht. Der Bürgermeister Roland Eichmann ist immer ein Garant für volles Haus und für eine kurzweilige Bäckertaufe. Und wir haben ja noch einige Bäckertaufen vor uns, da kommen sicher noch einige dazu, an die man sich später gerne erinnert.

Was empfehlen Sie den Besuchern des Altstadtfestes in Friedberg für den Donnerstag?

Buchwieser: Ich würde die Schulspiele empfehlen. Die Schulen sind wirklich seit Jahren sehr engagiert dabei. Herausheben möchte ich gerne die Theresia-Gerhardinger-Grundschule, die im Schloss spielt. Erstens sind es die Kleinsten, die dabei sind und außerdem herrscht im Schloss immer eine tolle Atmosphäre.

