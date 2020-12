vor 47 Min.

Für Merings Kindergärten gibt es jetzt ein neues Leitungskonzept

Plus Neue Wege geht die Marktgemeinde Mering bei der Kinderbetreuung. Um den Leitungen mehr Zeit einzuräumen, nimmt die Kommune an einem Förderprogramm teil.

Von Eva Weizenegger

Wenn der Umbau an der Kindertagesstätte Kapellenberg endgültig abgeschlossen ist, wird die Einrichtung mit acht Gruppen die größte in Mering sein. Seit Dezember gibt es dort auch in der Leitung einen Wechsel.

Die langjährige Leiterin Anita Sattler übergibt die Verantwortung an ihre bisherige Stellvertreterin Manuela Sirch. Sattler wird weiterhin im Leitungsteam tätig sein, jedoch in zweiter Reihe. "Weil die Aufgaben so umfangreich sind und viele Stunden bei einem so großen Team auch für organisatorische Arbeiten anfallen, haben wir uns für ein neues Leitungskonzept entschieden", erklärt Bürgermeister Florian Mayer. Dieses werde vom bayerische Sozialministerium finanziell gefördert. "Nicht nur am Kapellenberg, auch in den anderen Einrichtungen stehen somit den Leiterinnen mehr Stunden für organisatorische Arbeiten zur Verfügung", freut sich Mayer.

Kosten für die Umbau liegen bei etwa 2,6 Millionen Euro

Sirch, die aufgrund der Erkrankung von Anita Sattler, bereits mehrere Monate als Stellvertreterin alleine die Einrichtung geleitet hat, sei bestens mit der Arbeit in der Kindertagesstätte vertraut. "Sie hat Großartiges in den Monaten des Umbaus geleistet", sagt Mayer. Sein Dank richtet sich aber auch an Sattler, die nächstes Jahr 40 Jahre als Erzieherin bei der Gemeinde beschäftigt ist. Sie hatte, als die Not im Bereich der Kinderbetreuung am größten war, ohne zu zögern sich den Umbau zugetraut. "Sie hatte sofort ihre Unterstützung zugesagt", blickt Mayer zurück. Ebenfalls im Leitungsteam des Kindergartens ist nun auch Petra Schmidt als Zweite Stellvertreterin. Für die Kinderkrippe ist Eva Bieder stellvertretende Leiterin. Nach dem Umbau werden am Kapellenberg fünf Kindergartengruppen und drei Krippengruppen im integrativen Konzept betreut. Das Konzept sieht vor, dass auch Kinder mit Behinderung die Einrichtung besuchen können.

Der Kindergarten Margarita in Mering soll erweitert werden. Bild: Eva Weizenegger

Mayer erklärt, dass die Kosten für den Umbau 2,6 Millionen Euro betragen hätten. "Davon haben wir 1,6 Millionen Euro Förderung erhalten." Wenn man dann den Grundstückswert von etwa 500.000 Euro bei 500 Quadratmetern im Wohngebiet abziehe, seien die Gesamtkosten trotz der Kostensteigerung von 300.000 Euro relativ niedrig.

Das nächste Projekt, das Mayer angehen möchte, ist die Erweiterung der Kindertagesstätte Margarita. Hier solle auf dem Nachbargrundstück eine dreigruppige Krippe errichtet werden. Dort befinden sich derzeit ein Spiel- und Bolzplatz.

Margarita in Mering soll erweitert werden

Einen Teil des Geländes hat bereits der Markt Mering erworben, um dort seinen Hort zu bauen - ein Projekt das wegen der angespannten Haushaltslage jedoch vorerst verschoben wurde. Das verbliebene Stück würde die Kirche für die Krippe zur Verfügung stellen. 36 zusätzliche Plätze würden dann entstehen. "Gerade im Krippenbereich fehlen uns die Plätze", erklärt Mayer.

Das Gebäude des Awo-Horts "Alte Burg" in Mering ist in einem verheerenden Zustand, jetzt soll es an die Planung des Neubaus gehen. Bild: Gönül Frey (Archiv)

Auch der Hort an der Luitpoldgrundschule wird nächstes Jahr in Angriff genommen. Die Bauanträge werden gestellt und der Bauzeitenplan festgelegt. "Wenn alles glatt läuft, können wir im März mit den Arbeiten beginnen", hofft Mayer.

Der Hort in der Klostergasse wird endlich gebaut

Dann würde in der Klostergasse bis 2022 ein viergruppiger Hort entstehen. Bis dahin läuft noch der Übergangsvertrag mit der Arbeiterwohlfahrt als Träger. Das bestehende Hortgebäude wird abgerissen, wenn der Neubau steht.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen