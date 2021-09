Mering liefert sich ein spannendes Spiel ohne Tore

Plus Mering trennt sich vom FC Kempten zu Hause mit einem Unentschieden. Torwart Julian Baumann hält in der ersten Halbzeit einen Elfmeter.

Beide Mannschaften hätten an diesem Sonntagnachmittag mit einem Siegerlächeln vom Platz gehen können. Sowohl die Gastgeber vom SV Mering, als auch die Gäste vom FC Kempten hatten ihre Chancen und machten das Landesligaspiel bis zur letzten Minute zum Krimi. Dass die Gäste aus Kempten einen guten Fußball spielen, hatte auch Merings Coach Ajet Abazi seinen Mannen schon vor Spielbeginn mit auf den Weg gegeben.