12:24 Uhr

Fußgängerin bei Zusammenstoß verletzt

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, bei dem eine Frau in Kissing verletzt wurde.

Auch der Rettungshubschrauber war in Kissing im Einsatz. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Grünzweigstraße in Kissing kam es am Samstagmittag zum Zusammenstoß einer 70-jährigen Fußgängerin mit einer 81-jährigen Mercedes-Fahrerin. Vorsichtshalber wurde ein Rettungshubschrauber mit Notarzt hinzugezogen. Es stellte sich heraus, dass die Fußgängerin nur leicht verletzt wurde. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Friedberg zu melden, Telefon 0821/323-1710.

Themen folgen