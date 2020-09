vor 35 Min.

Geflüchtet, verjagt, vertrieben

Der Derchinger Heimatkundeverein zeichnet die Geschichte der deutschen Geflüchteten in Derching nach

Es ist 75 Jahre her, dass ab Kriegsende 1945 Millionen Deutsche auf der Flucht waren beziehungsweise aus ihrer angestammten Heimat vertrieben worden sind. Der Derchinger Heimatkundeverein hat in dem Buch „Die Heimatvertriebenen in Derching“ die Geschichte der Familien, die in Derching eine neue Heimat gefunden haben, dokumentiert. Diese „Völkerwanderung“ erfasste zurückkehrende Kinder aus der Kinderlandverschickung, ehemalige Soldaten, befreite KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter und als größte Gruppe etwa 14 Millionen Heimatvertriebene.

Sie alle mussten neben den Strapazen der Vertreibung den Verlust ihrer Heimat und damit den sozialen Abstieg hinnehmen. Haus und Hof, ihr gesamtes Hab und Gut mussten sie zurücklassen. Mitgenommene Wertgegenstände wurden ihnen abgenommen. Was blieb, war ein Neuanfang mit leeren Händen.

In Derching haben die 383 Einwohner mehr als 204 Flüchtlinge und Heimatvertriebene aufgenommen. In manchen Häusern wurden zur Besitzerfamilie zusätzlich bis zu neunköpfige Familien einquartiert. Auch einfachste Behausungen wie Behelfsheime oder Wochenendhäuser – die gerade zuvor von Augsburger ausgebombten Familien frei wurden – mussten zur Unterbringung genutzt werden. Die Heimatvertriebenen füllten anfangs rasch die fehlenden Arbeitskräfte in der Land- und Forstwirtschaft, bis die an Fahrt aufnehmende Wirtschaft Arbeitsplätze in Augsburg anbot. Derching wurde ein beliebter Wohnort, da die Arbeitsplätze im nahen Augsburg leicht, zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar waren.

Mehr als 60 Familien haben Derching als ihre neue Heimat gewählt, jedoch nicht ohne ihre Wurzeln der alten Heimat zu vergessen. Die Dokumentation der örtlichen historischen Ereignisse und Überlieferungen soll vor dem Vergessen bewahren. Vor allem den Neubürgern und der jüngeren Generation soll die Geschichte vor Augen geführt werden.

Fünf Jahre intensiver Recherche in enger Zusammenarbeit mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft, unter Vorsitz von Hermann Leutgäb, und die Mithilfe der Vertriebenenfamilien haben diese Dokumentation des Derchinger Heimatkundevereins (Vorsitzender Leonhard Knauer) ermöglicht. Das Buch „Die Heimatvertriebenen in Derching“ (208 Seiten, 20 Euro) ist bei Hermann Leutgäb unter 0821/783080 oder Leonhard Knauer unter 0821/784148 erhältlich. (AZ)

Themen folgen