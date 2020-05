vor 19 Min.

Geparkter BMW in Mering angefahren

An einem Baumarkt in Mering war ein Auto abgestellt und von einem Unbekannten angefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Im Laufe des Montags beschädigte ein Unbekannter einen grauen BMW. Das Fahrzeug war in der Unterberger Straße in Mering auf dem Parkplatz eines Bau-und Gartenmarktes abgestellt und wurde an der linken hinteren Seite beschädigt.

Angefahrener BMW in Mering: Schaden beträgt etwa 6000 Euro

Laut Friedberger Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (pos)

