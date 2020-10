vor 17 Min.

Glühende Asche entsorgt: Mülltonnen brennen in Adelzhausen

In Adelzhausen fängt eine Mülltonne Feuer. (Symbolfoto)

In Adelzhausen ging jemand offenbar zu unachtsam mit noch glühender Asche um und entsorgte sie in einer Mülltonne. Die Feuerwehr musste anrücken.

Wohl wegen unachtsam entsorgter Asche mit Glutresten entzündete sich am Montag gegen 13 Uhr eine Mülltonne in der Ziegelstraße. So meldet es die Polizei aus Adelzhausen.

Mülltonne brennt in Adelzhausen: Polizei meldet 500-Euro-Schaden

Der Brand griff anschließend auf zwei weitere Mülltonnen über, weshalb Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Adelzhausen anrücken mussten, den Band jedoch schnell unter Kontrolle hatten und löschten. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (pos)

