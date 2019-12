vor 17 Min.

Goldener Ehrenring für den Meringer Pfarrer Thomas Schwartz

Plus In einer Feierstunde begründet Bürgermeister Hans-Dieter Kandler, warum Thomas Schwartz bereits nach neun Jahren als Pfarrer in Mering diese Auszeichnung erhält.

Von Eva Weizenegger

In der Marktgemeinde gab es bislang 24 lebende Träger des Goldenen Ehrenrings. Und dazu gehört nun seit Montagabend als 25. Geehrter auch Pfarrer Thomas Schwartz. Der katholische Seelsorger der Pfarrei Sankt Michael in Mering ist sichtlich stolz über diese Auszeichnung: „Es gibt meines Wissens nicht viele Bürger, die nach neun Jahren Tätigkeit diese hohe Ehre verliehen bekommen.“ Bürgermeister Hans-Dieter Kandler dazu: „Ich habe das, was du in den letzten neun Jahren alles auf die Beine gestellt hast nicht in der Zeit geschafft.“

Für seinen Einsatz für die Marktgemeinde, die über das Maß eines Seelsorgers hinaus gehe, erhielt er nun aus den Händen des Bürgermeisters den goldenen Ehrenring. Schwartz gilt als unermüdlicher Baumeister. Neben der Renovierung aller katholischen Kirchen im Gemeindegebiet seiner Pfarrei hat er auch maßgebliche Impulse für ein neues Bürgerzentrum angestoßen. Seine Vision 2025 setzte eine neue Richtung in Mering in Gang. Dass daraus nun doch kein gemeinsames Pfarr- und Gemeindezentrum wurde, enttäuschte Schwartz im ersten Moment schon, wie er damals unumwunden zugab. Doch sein Ziel, das Papst-Johannes-Haus neuzubauen, statt zu renovieren, führte er unermüdlich fort. Und so schaffte er es, dass nun der Neubau kommt, die Marktgemeinde bezuschusst werden soll. „Mit seiner Vision hat Pfarrer Schwartz den Meringern ins Bewusstsein gebracht, dass wir ein neues Rathaus und die Umgestaltung des Marktplatzes mit Tiefgarage benötigen“, sagte Kandler. Auch wenn nun die kleinere Version verwirklicht werde. Daneben hat Schwartz, der seit 2010 in Mering Pfarrer ist, auch den sozialen Wohnungsbau der Pfarrei fortgeführt und gemeinsam mit der Diözese die Erweiterung des Leonhardshof vorangetrieben. Bürgermeister Kandler erwähnte in seiner Rede, auch den Neubau der Kinderkrippe in St. Afra. Zudem hob er das Engagement für den Ambulanten Krankenpflegeverein sowie das Bürgernetz hervor. „Thomas Schwartz hat gleich zu Beginn seiner Amtszeit, die neue Homepage unter dem Titel ’mitten-in-mering’ einrichten lassen und das ist für ihn ein Leitbild“, so Kandler in seiner Laudatio weiter. Der Meringer Seelsorger wolle die katholische Pfarrgemeinde als Teil des Gemeindelebens verankert wissen und sorge sich um die Belange aller Bürger. Auch setzte Schwartz nach der Renovierung der Pfarrkirche Sankt Michael und Mariä Himmelfahrt in St. Afra weitere kulturelle Glanzpunkte, indem er die Konzerte, die dort stattfinden, förderte und unterstützte. Seinen guten Beziehungen zu dem Kabarett-Urgestein Otfried Fischer ist es zu verdanken, dass dieser zur Unterstützung der Renovierung der Pfarrkirche ein Gastspiel in der Marktgemeinde gab. Mering machte Schwartz auch über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Erst vor einem Jahr fand die Übertragung des ZDF-Fernsehgottesdienstes aus Sankt Michael in Mering statt. Wenn Schwartz, der in Münster, Augsburg und Rom studierte, wo er 1990 auch zum Priester geweiht wurde, gerade nicht in Mering ist, ist der Professor für Wirtschafts- und Unternehmensethik an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg für Wirtschaftsethik ein gefragter Referent. So zieht es ihn auch schon mal zu Vorlesungen auf den fünften Kontinent nach Australien oder zu gemeinsamen Vorträgen mit dem deutschen Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalisten Harald Lesch zieht. Daneben berät er große Wirtschaftsunternehmen in unternehmensethischen Fragen, TV-Moderator („Alpha bis Omega“ seit 2003 sowie „Schwartz für die Seele“ seit 2005, im Bayerischen Fernsehen) und Autor. Im Anschluss an die Feierstunde trafen sich die Marktgemeinderäte, Mitglieder der Verwaltung zusammen mit Ehrenbürgerin Ellen Kratzer und dem neuen Ehrenringträger Thomas Schwartz zum gemeinsamen Jahresschlussessen. Die Voraussetzungen für den Meringer Ehrenring Seit 1995 gibt es die in der Marktgemeinde Mering gültige Fassung der Satzung zur Verleihung von Ehrungen durch die Kommune. Darunter fallen die Verleihung des Ehrenbürgerrechts, des Ehrenrings, der Bürgermedaille und die Benennung von Straßen, Plätzen und öffentlichen Gebäuden nach Bürgern. So sieht der Goldene Ehrenring der Marktgemeinde Mering aus. Bild: Eva Weizenegger

Der Ehrenring stellt eine außergewöhnliche Auszeichnung dar. Er wird verliehen für lange und erfolgreiche Tätigkeit für die Allgemeinheit, insbesondere auf den Gebieten des öffentlichen Lebens, der Kultur, der Wirtschaft und des Sozialwesens zum Wohle des Marktes Mering. Mitgliedern des Marktgemeinderates, die während einer Dauer von drei Wahlperioden oder mehr als 18 Jahre dem Marktgemeinderat angehört haben, wird der Ehrenring verliehen. Der Ehrenring trägt das Wappen des Marktes Mering und wird aus Gold gefertigt.

