vor 22 Min.

Graffiti: Serie von Schmierereien in Friedberg

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu Graffiti-Schmierereien in Friedberg-Süd machen können.

Graffiti in Friedberg-Süd: An gleich vier Stellen sprühte ein Unbekannter jetzt Schmierereien an Hauswände. Die Polizei hofft auf Hinweise zum Täter.

Aktuell hat es vier Fälle von Sachbeschädigung durch Graffiti in Friedberg-Süd gegeben. Ein noch unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit lilafarbenem Sprühlack unter anderem eine Hauswand in der Stefanstraße und hinterließ dort die Schriftzüge „traurig“ und „hier werden Menschen ausgebeutet“ sowie Smileys. Im Zuge der Anzeigenaufnahme stellte die Friedberger Polizei noch weitere Schmierereien fest.

Polizei bittet um Hinweise auf Friedberger Graffiti-Sprüher

Der bislang bekannte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Friedberger Polizei bittet, weitere Schmierereien, die dieser Serie zuzuordnen sind, anzuzeigen. Weiterhin nimmt sie unter 0821/3231710 sachdienliche Hinweise auf den Täter entgegen. (tril)

