10:13 Uhr

Häcksler fängt Feuer: Hoher Sachschaden in Ottmaring

Einen Großeinsatz hatte die Feuerwehr in Ottmaring.

Die Brandursache steht nach Angaben der Polizei bereits fest.

Durch einen technischen Defekt fing am Samstagnachmittag ein Feldhäcksler in Ottmaring Feuer. Der Fahrer bemerkte dies und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt. Die Flammen breiteten sich jedoch auf das Feld aus, auf welchem der Häcksler stand. Der entstandene Flächenbrand konnte durch ein Großaufgebot der Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei aufca. 160000 Euro.

