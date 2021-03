vor 33 Min.

Herzensprojekt von Meringer Helferin: Schule in Afrika wächst

Plus Die Meringerin Margit Straka treibt ihr Herzensprojekt, eine Schule in Afrika, weiter voran. Wie sie die Zeit des Lockdowns genutzt hat.

Von Peter Stöbich

Die Zeit des Lockdowns in Deutschland hat Margit Straka genutzt, um ihr Herzensprojekt in Afrika weiter voranzubringen. Mit guten Nachrichten kam die Friseurmeisterin wieder nach Mering zurück: "Die Schule meines Vereins ist jetzt mit 350 Kindern und einem Dutzend Lehrern voll in Betrieb", freut sie sich.

Wegen der Corona-Pandemie musste die Anlage in Kenia vergangenes Jahr geschlossen bleiben und auch ihre Gründerin hatte mit den strengen Hygiene-Vorschriften zu kämpfen. "Es war Anfang des Jahres nicht einfach, mit 60 Kilo Gepäck überhaupt einen Flug zu bekommen", erzählt sie. "An den Flughäfen war es gespenstisch leer und in Afrika sehr anstrengend, bei Temperaturen über 30 Grad ständig mit Gesichtsmaske rumzulaufen."

Margit Straka hat viel Arbeit in ihr Projekt gesteckt

Doch Margit Straka war schon in den vergangenen Jahren nichts zu schwierig, um mit ihrem gemeinnützigen Verein Hakuna Matata Kinder in Kenia zu unterstützen und Spenden für sie zu sammeln. Zum Beispiel hatte sie an ihrem 60. Geburtstag in Mering ein großes afrikanisches Fest veranstaltet, dessen Erlös ebenso in die Afrika-Hilfe floss wie das Geld aus einer Weihnachtsaktion des Meringer Gymnasiums.

Rund zehn Flugstunden trennen Straka von ihrem Projekt, in das sie viel Arbeit, Geld und Zeit gesteckt hat. "Seit zehn Jahren unterstütze ich zwei schulpflichtige Kinder in Kenia und habe durch den Kontakt zu Einheimischen deren Not kennengelernt", erzählt sie.

2014 gründete sie schließlich ihren Verein Hakuna Matata (was übersetzt so viel heißt wie: Mach dir keine Sorgen, alles wird gut) und gewann mit ihrem Engagement Dutzende Paten für Mädchen und Buben, die dringend Hilfe benötigen. Denn alles, was für uns selbstverständlich zum Alltag gehört, gibt es in dem afrikanischen Dorf nicht: weder Handy, Laptop oder Smartphone noch Kühlschrank, Flachbildfernseher oder prall gefüllte Supermarktregale.

Hilfsprojekt von Meringerin: Die Kinder sind ehrgeizig

Trotz der Schulpflicht hatten die meisten Eltern bisher keine Möglichkeit, ihre Kinder zum Unterricht zu bringen, weil die nächste Schule von den Dörfern viel zu weit entfernt war. "Aber die Kinder sind ehrgeizig und wollen lernen, weil Bildung ihre einzige Chance ist", sagt Straka. Zur besseren Verständigung mit den Einheimischen hat sie sogar Kisuaheli gelernt und inzwischen ist das Dorf Maja Oni zu ihrer zweiten Heimat geworden.

Mit spürbarer Begeisterung erzählt sie von ihrem Engagement und dem Leben in Kenia, das für sie als Europäerin nicht immer einfach ist. Denn geschlafen wird auf der nackten Erde, gekocht auf Holzfeuer. Die Anlage auf dem 600 Quadratmeter großen Grundstück ist natürlich nicht so luxuriös wie eine Millionen Euro teure Schule in Deutschland, aber ein Glücksfall für afrikanische Verhältnisse: Es gibt Kindergartengruppen, sogenannte Primary-School-Klassen sowie Küche, Toiletten und Spielplatz. "Ganz aktuell konnten wir für 20.000 Euro den ersten Stock ausbauen", berichtet sie.

Außerdem hat Straka ein weiteres Grundstück gekauft, auf dem ohne Kunstdünger unter anderem Bananen, Papayas, Tomaten und Zitronen angebaut werden sollen. "Damit wollen wir die Schule beliefern, durch den Verkauf aber auch weitere Einnahmen generieren." Dass sich die Schule mittlerweile zu zwei Dritteln selbst trägt, freut die Vereinsvorsitzende besonders.

"Madam Margit" nennen sie die Einheimischen, unter denen sie mit den Jahren viele Freunde gewonnen hat. "Auch zur Regierung und den örtlichen Behörden konnten wir gute Kontakte knüpfen, sodass alles reibungslos klappt." Nach ihrer Rückkehr blieb kaum Zeit, um die vielen neuen Eindrücke und Erlebnisse aus Afrika zu verarbeiten. Denn nach ihrer Quarantäne durfte Margit Straka ihren Meringer Salon Glückssträhne öffnen und die haarigen Kunden standen Schlange, um nach monatelangem Warten endlich wieder eine ordentliche Frisur zu bekommen.

