11:45 Uhr

Hoher Sachschaden in Mering nach missachteter Vorfahrt

Die Vorfahrt missachtet und so einen Unfall verursacht hat jetzt ein 71-Jähriger in Mering.

In Mering hat es gekracht, weil ein 71-Jähriger die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtete.

Kürzlich ist ein 71-Jähriger mit seinem BMW auf der Boutevillestraße in Mering unterwegs gewesen. Beim Abbiegen in die Münchener Straße missachtete er am Mittwochmorgen die gebotene Vorfahrt eines 70-Jährigen, der die Münchener Straße mit seinem Ford befuhr.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden von zusammen 3800 Euro. (tril)

