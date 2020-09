vor 17 Min.

Hortbetreuung für 100 Schüler in Mering

Angebot an der Grundschule in der Ambérieustraße

Kinderbetreuung nach Unterrichtsende für rund 100 Schüler in Mering bietet der Hort „Clara & Felix“ seit Anfang September an der Grundschule in der Ambérieustraße.

Nach Angaben der Betreiber wird sowohl eine integrative Hortbetreuung als auch Mittagsbetreuung für Kinder der ersten bis vierten Klasse vom Unterrichtsende bis 16 Uhr, beziehungsweise 16.30 Uhr, am Nachmittag angeboten. Die Kinder erhalten ein Mittagessen, werden von pädagogischen Fachkräften bei den Hausaufgaben unterstützt oder können an pädagogischen Angeboten teilnehmen. Betrieben wird die Einrichtung vom Frère-Roger-Kinderzentrum der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg.

Der Bedarf an Betreuungsplätzen in Mering ist hoch. „Gerade bei berufstätigen Eltern ist die Nachfrage sehr groß, weshalb auch bereits alle Plätze belegt sind“, berichtet Hortleiterin Robin Fuller. Die Einrichtung befindet sich in den Räumlichkeiten der Grundschule auf dem Gelände an der Ambérieustraße in Mering und verfügt über sechs Gruppen für die sechs- bis zehnjährigen Kinder.

Durch die große Unterstützung der Schulleiterin Susanne Geiger können auch die Außenflächen und die Turnhalle der Schule genutzt werden. „Wir freuen uns, dass wir den Betrieb noch rechtzeitig zum neuen Schuljahr starten konnten“, berichtet Verena Nittmann vom Frère-Roger-Kinderzentrum Augsburg. Zudem verweist sie auf die „vertrauensvolle und sehr konstruktive und entgegenkommende Zusammenarbeit“ mit Bürgermeister Florian Mayer – so wurde zum Beispiel eine zusätzliche Busverbindung eingerichtet und neues Mobiliar finanziert.

Der Name „Clara & Felix“ erinnert an Klara Fey und Felix von Cantalice. Klara Fey rief 1837 in Aachen eine Schule für benachteiligte Mädchen ins Leben. Zeitlebens nahm sie sich gemeinsam mit ihren Helferinnen armer Kinder und Jugendlicher an. Felix von Cantalice in Umbrien gilt als Patron der Mütter und Kinder. Er wurde 1543 Laienbruder im Kapuzinerorden. Mehr als vierzig Jahre lang übte er in Rom das Amt des Almosensammlers aus. Jedes Jahr am 8. und 18. Mai werden die Namenstage der beiden Namenspatrone in der Einrichtung gefeiert. (AZ)

