Hortneubau ist für Mering kein Luxusprojekt

Plus Nach vielen Jahren wird endlich der Hort an der Klostergasse neu gebaut. Das ist ein wichtiges Projekt für Mering.

Die ehemalige Leiterin des Kinderhortes, Barbara Hirsch, hat es sich all die Jahre gewünscht und fast die Hoffnung aufgegeben, dass die "Alte Burg" einem Neubau weichen wird. "Solange hier nicht die Bagger anrollen, glaube ich nicht an den Neubau", hat sie immer gesagt.

Eine Mammutaufgabe auch für die Betreuer

Jetzt rollen die Bagger an, und sie werden so schnell auch nicht mehr wegfahren. Denn bis September 2022 muss alles fertig sein, um die 100 Kinder im Hort in Mering zu betreuen. Dass die Marktgemeinderäte nun endlich diese Aufgabe angehen, ist mehr als nur notwendig. Die Zustände waren so marode, dass bereits 2014 der Betrieb des damaligen Kindergartens nicht mehr aufrechthalten wurde. Die Farbkleckse bekamen einen Neubau an der Tratteilstraße.

Die Hortkinder dagegen blieben und werden dort noch bis 2022 betreut. Das war für das Team der Arbeiterwohlfahrt, die die Meringer Einrichtung seit vielen Jahren als Träger betreibt, eine jahrelange Mammutaufgabe. Die Räumlichkeiten entsprechen nicht mehr den Anforderungen, die eine Betreuung im Hort benötigt.

Deshalb ist der Neubau kein Luxusprojekt der Marktgemeinde. Jahrelang wurde versäumt, rechtzeitig in den Unterhalt der Immobilien zu investieren. Jetzt gehen es Bürgermeister Florian Mayer und der neue Marktgemeinderat endlich an und räumen Stück für Stück auf. Unter den gegebenen finanziellen Umständen ist das keine leichte Aufgabe.

Lesen Sie dazu auch den Bericht: Ein perfekter Start für den Neubau des Horts in der Klostergasse

Themen folgen